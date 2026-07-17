Ein dicker Brocken zum Saisonauftakt

Sehr zufrieden mit der Vorbereitung auf die neue Landesliga-Saison: 1865-Trainer Christian Doll. – Foto: habschied

Der Fußball-Landesligist TSV Dachau 1865 steigt mit dem Auswärtssopiel beim VfB Durach in die neue Saison ein. Die Dachauer haben heuer viel vor.

Der Fußball-Landesligist TSV Dachau 1865 startet mit einem Auswärtsspiel in die neue Saison 2026/27. Und der erste Gegner ist gleich ein dicker Brocken der Liga. Die Dachauer sind zu Gast beim VfB Durach (Samstag, 14 Uhr).

Durach ist so etwas wie ein Urgestein der Liga, der VfB geht bereits in die sechste Landesliga-Saison und war nie schlechter platziert als Platz acht. In der vergangenen Saison spielten die Duracher sogar lange um einen Aufstieg in die Bayernliga mit, bis am Ende die Kräfte ausgingen. Dennoch stand nach Saisonschluss ein respektabler 6. Platz.

Das Heimspiel vor einem Jahr gewann Dachau 2:1 durch zwei Treffer von Lorenz Knöferl. In Durach setzte es eine 1:3-Niederlage.

Im letzten Testspiel wurde der Bayernligist TSV 1860 Rosenheim mit 2:1 besiegt, die Dachauer dominierten deutlich. Auffallend war in der Vorbereitung insgesamt, dass alles sehr harmonisch und eingespielt wirkte. Das lag auch daran, dass es kaum Fluktuation im Kader gab. Mit Paolo Cipolla (FSV Pfaffenhofen) und Emilio Corrao (SV Waldeck) kamen nur zwei Neuzugänge. Den Verein verließe Leonardo Krstic (Eintracht Karlsfeld), Kerim Özdemir (Kirchheimer SC), Emilio D’Avanzo (SC Oberweikertshofen), Alskandar Banipal (unbekannt) und Stefan Vötter (TSV Hilgertshausen). Auf den verletzten Mittelfeldspieler Leon Pfeiffer muss Trainer Christian Doll bis auf Weiteres verzichten.

„Neue Saison, neues Glück, wir sind heiß auf die neue Spielrunde, gerade wegen des anspruchsvollen Auftaktprogramms“, sagt 1865-Abteilungsleiter Jonas Hoffmann vor dem ersten Spiel. Die Mannschaft wolle zeigen, dass mit ihr zu rechnen sein werde. Schon Durach sei eine Herausforderung. „ein starker Gegner und ein Gradmesser gleich zum Start der Saison“.

Trainer Christian Doll war mit der Vorbereitung sehr zufrieden. „Die Mannschaft hat hervorragend mitgezogen, sehr intensiv trainiert und die hohen Anforderungen, die wir als Trainerteam gestellt haben, gut angenommen.“ Besonders positiv sei, dass er „über eine große Kaderbreite und eine hohe Qualität im Team“ verfügen könne. „Wir haben einen guten Mix aus jungen, hungrigen und erfahrenen Spielern. In Durach wird wichtig sein, dass wir den Kampf annehmen und bereit sind, alles zu geben.“

Die Mannschaft will zeigen, dass mit ihr zu rechnen sein wird!

Abteilungsleiter Jonas Hoffmann