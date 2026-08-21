Ein dicker Brocken zu Gast in Schwaig

Der FC Schwaig trifft heute Abend auf den SV Erlbach. Der Tabellendritte wurde 2023/24 Bayernligameister, verzichtete aber auf den Aufstieg in die Regionalliga.

Zum Abschluss der Englischen Woche empfängt der FC Schwaig heute Abend das Bayernliga-Spitzenteam SV Erlbach. Anpfiff ist um 19.30 Uhr in der heimischen NGL-Arena.

Der derzeitige Tabellendritte spielt schon lange auf höchstem Niveau, belegte in den vergangenen vier Jahren einmal den fünften und zweimal den dritten Rang. 2023/24 wurde man sogar Bayernligameister, verzichtete aber auf den Aufstieg in die Regionalliga, weil die Infrastruktur diesen Schritt noch nicht hergab. Das hat sich inzwischen geändert, und der Verein würde den Schritt in die höchste Amateurklasse gehen, sollte es tabellarisch möglich sein.

Der Verein aus dem Landkreis Altötting ist für viele andere ein großes Vorbild, so auch für den FC Schwaig. Mit Beständigkeit, Demut und Fachwissen haben die Verantwortlichen rund um den Sportlichen Leiter Ralf Peiß ihr Team auf dieses Niveau gehoben, ohne je an Identität zu verlieren. Auch eine große Konstante ist das Trainerteam um Lukas Lechner und Johann Grabmeier, dass das Team bereits seit der Corona-Saison 2019/21 gemeinsam trainiert. Mit Christoph Schulz, dem langjährigen Kapitän des Regionalligisten SV Wacker Burghausen, und Thomas Winklbauer (SpVgg Bayreuth) wurde die Mannschaft weiter verstärkt. Auch Kastls langjährige Lebensversicherung und Ausnahmespieler Sebastian Spinner ist jetzt ein Erlbacher.

Schwaigs Trainer Christian Donbeck sagt: „Der SV Erlbach ist einer der Top-Favoriten auf die Meisterschaft. Im gesamten Kader sind kaum Schwachstellen auszumachen. Wir müssen uns daher auf ein Spiel mit extrem hohem Tempo und großer Intensität einstellen.“ Am Kader seines Teams ändert sich nicht viel. Fabio Groß ist wieder voll einsatzbereit, Spielmacher Tim Schels muss noch ein Spiel pausieren wegen seiner Sperre aus dem Geretsried-Spiel.

Nach zuletzt zwei Unentschieden in Folge, in denen mehr drin gewesen wäre, möchte der FC auch gegen diesen starken Gegner punkten. Dafür muss sich die Chancenauswertung verbessern, denn gegen Gegner vom Kaliber Erlbach wird man sicherlich nicht eine Vielzahl bester Einschussmöglichkeiten bekommen. Auftrieb sollte der Donbeck-Elf jedoch das letzte Spiel gegen die Erlbacher geben, das man Ende April zu Hause durch Tore von Raffi Ascher und Leon Roth 2:0 gewann.Tipp: 1:1