 2026-08-04T13:27:00.809Z

Allgemeines

Ein deutscher Goalie für die Roten Bullen

Der FC Red Bull Salzburg hat einen neuen Goalie! Der 26-jährige Deutsche Christian Früchtl kommt vom italienischen Erstligisten US Lecce zu den Roten Bullen und unterschreibt für drei Jahre.

von FC Red Bull Salzburg · Heute, 09:29 Uhr · 0 Leser
– Foto: FC Red Bull Salzburg

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Christian Früchtl
Christian Früchtl

Der neue Salzburg-Keeper stammt aus dem Nachwuchs des FC Bayern München, wo er von der U17 (24 Matches) über die U19 (10) und Bayern II (72) bis zur ersten Mannschaft (1) im Einsatz und bei vielen Titelgewinnen mit dabei war. Zudem spielte er im Laufe seiner Karriere als Leihspieler beim 1. FC Nürnberg bzw. fix für Liga-Konkurrenten Austria Wien (80 Spiele), wodurch er auch die ADMIRAL Bundesliga schon kennt. Zuletzt war Früchtl beim italienischen Serie A-Klub US Lecce (2).