Ein deutscher Goalie für die Roten Bullen

– Foto: FC Red Bull Salzburg

Der neue Salzburg-Keeper stammt aus dem Nachwuchs des FC Bayern München, wo er von der U17 (24 Matches) über die U19 (10) und Bayern II (72) bis zur ersten Mannschaft (1) im Einsatz und bei vielen Titelgewinnen mit dabei war. Zudem spielte er im Laufe seiner Karriere als Leihspieler beim 1. FC Nürnberg bzw. fix für Liga-Konkurrenten Austria Wien (80 Spiele), wodurch er auch die ADMIRAL Bundesliga schon kennt. Zuletzt war Früchtl beim italienischen Serie A-Klub US Lecce (2).