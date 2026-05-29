Ein Derbysieg für die Meisterschaft Evesen empfängt Bückeburg zum Derby – Buruk: „Jetzt sind wir wirklich am Finale angekommen“ von red · Heute, 14:31 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Größer könnte die Bühne kaum sein. Derby, Heimspiel, volle Ränge – und die Chance auf die Meisterschaft. Wenn der VfR Evesen am Sonntag den VfL Bückeburg empfängt, steht für die Gastgeber weit mehr als nur ein weiteres Ligaspiel auf dem Programm.

Trainer Burak Buruk spricht vor der Partie von einem besonderen Moment. „Jetzt sind wir tatsächlich am Finale angekommen. Ich habe in den vergangenen Wochen immer wieder gesagt, dass wir jedes Spiel wie ein Finale betrachten. Gefühlt erzähle ich das seit elf Wochen – und jetzt ist es wirklich das Finale.“ Die Ausgangslage ist klar: Tabellenführer Evesen geht mit 74 Punkten und fünf Zählern Vorsprung vor Verfolger SC Twistringen in die letzten beiden Saisonspiele. Mit einem Erfolg gegen den Tabellendritten aus Bückeburg könnte die Meisterschaft vorzeitig perfekt gemacht werden.

Für Buruk ist die Konstellation außergewöhnlich. „Wir haben die Chance, im Derby zuhause die Meisterschaft perfekt zu machen. Eine bessere Konstellation kann man sich eigentlich kaum wünschen.“ Besonders die Möglichkeit, den Titel vor den eigenen Anhängern zu gewinnen, habe einen besonderen Reiz: „Mit einem Derbysieg vor den eigenen Fans Meister zu werden, ist natürlich etwas ganz Besonderes.“ Dennoch warnt der Trainer davor, die Aufgabe zu unterschätzen. Der VfL Bückeburg reist nach einem überzeugenden 6:0-Erfolg gegen den TV Neuenkirchen an und zählt mit 59 Punkten zu den stärksten Mannschaften der Liga. „Ein Derby hat immer seine eigenen Gesetze“, betont Buruk. „Bückeburg wird sicherlich nicht hierherkommen, um uns etwas zu schenken. Im Gegenteil: Sie werden alles dafür tun, um zu verhindern, dass wir an diesem Tag die Meisterschaft feiern.“