Ein Derbysieg für die Meisterschaft

Größer könnte die Bühne kaum sein. Derby, Heimspiel, volle Ränge – und die Chance auf die Meisterschaft. Wenn der VfR Evesen am Sonntag den VfL Bückeburg empfängt, steht für die Gastgeber weit mehr als nur ein weiteres Ligaspiel auf dem Programm.
Trainer Burak Buruk spricht vor der Partie von einem besonderen Moment. „Jetzt sind wir tatsächlich am Finale angekommen. Ich habe in den vergangenen Wochen immer wieder gesagt, dass wir jedes Spiel wie ein Finale betrachten. Gefühlt erzähle ich das seit elf Wochen – und jetzt ist es wirklich das Finale.“
Die Ausgangslage ist klar: Tabellenführer Evesen geht mit 74 Punkten und fünf Zählern Vorsprung vor Verfolger SC Twistringen in die letzten beiden Saisonspiele. Mit einem Erfolg gegen den Tabellendritten aus Bückeburg könnte die Meisterschaft vorzeitig perfekt gemacht werden.
Für Buruk ist die Konstellation außergewöhnlich. „Wir haben die Chance, im Derby zuhause die Meisterschaft perfekt zu machen. Eine bessere Konstellation kann man sich eigentlich kaum wünschen.“ Besonders die Möglichkeit, den Titel vor den eigenen Anhängern zu gewinnen, habe einen besonderen Reiz: „Mit einem Derbysieg vor den eigenen Fans Meister zu werden, ist natürlich etwas ganz Besonderes.“
Dennoch warnt der Trainer davor, die Aufgabe zu unterschätzen. Der VfL Bückeburg reist nach einem überzeugenden 6:0-Erfolg gegen den TV Neuenkirchen an und zählt mit 59 Punkten zu den stärksten Mannschaften der Liga. „Ein Derby hat immer seine eigenen Gesetze“, betont Buruk. „Bückeburg wird sicherlich nicht hierherkommen, um uns etwas zu schenken. Im Gegenteil: Sie werden alles dafür tun, um zu verhindern, dass wir an diesem Tag die Meisterschaft feiern.“
Diese Einschätzung teilt auch Michael Evers. „Evesen ist aktuell richtig gut drauf, hat die letzten zehn Spiele gewonnen und will gegen uns die Meisterschaft und den Aufstieg perfekt machen“, sagte der Co-Trainer des VfL. Gleichzeitig sieht er seine Mannschaft keineswegs chancenlos: „Aber wir sind momentan auch gut drauf und wollen dem Tabellenführer Paroli bieten. Wir freuen uns auf dieses Spiel.“
Auch deshalb richtet sich der Blick noch einmal auf das Hinspiel, das von einer schweren Verletzung und dem späteren Spielabbruch überschattet wurde. „Das Hinspiel war sehr unglücklich“, sagte Buruk. „Deshalb wünsche ich mir diesmal einfach ein gutes, faires Fußballspiel, in dem beide Mannschaften alles geben und wir am Ende hoffentlich als Sieger vom Platz gehen.“
Optimistisch stimmt den Evesener Trainer die Vorbereitung auf das Derby. „Wir hatten eine überragende Trainingswoche“, erklärte Buruk. „Die Beteiligung war hervorragend und auch die Einstellung sowie die Mentalität der Mannschaft waren auf einem Top-Niveau.“
Personell sieht die Lage ebenfalls vielversprechend aus. „Aktuell haben wir nahezu den kompletten Kader zur Verfügung.“ Lediglich hinter Emilio Enzi stehe nach einer Erkrankung noch ein kleines Fragezeichen. „Da hoffen wir, dass er rechtzeitig wieder fit wird.“
Die Marschroute für Sonntag ist eindeutig. „Jetzt gilt es, unsere Leistung auf den Platz zu bringen, unser Spiel durchzuziehen und die Partie für uns zu entscheiden“, sagte Buruk. Gelingt das, könnte sich für den VfR Evesen ein lang verfolgtes Ziel erfüllen: die Meisterschaft – im Derby, vor den eigenen Fans und auf heimischem Platz.