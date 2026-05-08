»Ein Derby verliert man nicht«: Schützenhilfe oder Stolperstein?

Die Konstellation vor dem Nachbarschaftsduell könnte kaum spannender sein: Der FC Niederwinkling (46 Punkte) hat sich durch eine starke Serie auf Platz zwei vorgearbeitet und liegt nur noch zwei Zähler hinter Spitzenreiter Geiersthal. Mit dem SV Schwarzach wartet nun ein angeschlagener Gegner, der nach einer enttäuschenden Niederlage gegen das Kellerkind Rinchnach alle Aufstiegshoffnungen begraben musste. Während es für die Heimelf nur mehr um die Ehre geht, steht für den "Winklinger Express" im Abschiedsjahr von Trainer Josef Bayerl alles auf dem Spiel.
Beim SV Schwarzach (Platz 5., 42 Pkt.) herrscht nach dem 1:2 in Rinchnach Tristesse. Trainer Maximilian Beibl findet deutliche Worte für das Aus im Aufstiegskampf: „Mit der Niederlage gegen Rinchnach haben wir uns aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Es war leider abzusehen, da in der Rückrunde die Trainingsqualität nicht aufrechterhalten werden konnte.“ Neben der angesprochenen Qualität plagen die Schwarzacher enorme Verletzungssorgen, allen voran der kurzfristige Ausfall von Stammkeeper Fabian Kilger.
Trotz der sportlichen Situation in der Tabelle verspricht Beibl für das Derby vollen Einsatz: „Auch wenn es sportlich gesehen um nichts mehr geht, in einem Derby wird nichts verschenkt. Wir wollen das Spiel gewinnen.“ Das Hinspiel war ein echtes Drama, bei dem Johannes Altschäffl Schwarzach früh in Führung brachte, bevor Leon Pflügl in der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleich für Niederwinkling markierte – bemerkenswerterweise scheiterten beide Teams im Hinspiel jeweils per Foulelfmeter.
Beim FC Niederwinkling (Platz 2., 46 Pkt.) herrscht nach dem Sieg gegen Aschenau Euphorie. Sportlicher Leiter Marco Kappl blickt zufrieden zurück: „Grundsätzlich wars der zuvor erwartete harte Kampf. In der zweiten Halbzeit zeigten wir dann jedoch unsere Stärke und haben schlussendlich auch verdient gewonnen. Im Großen und Ganzen ein gelungener Tag den man anschließend samt Mannschaft und Fans feiern konnte – die Ergebnisse der Kontrahenten waren dann natürlich noch das i-Tüpfchen!“
Nun soll in Schwarzach der nächste Dreier her, um den Druck auf Geiersthal (48 Pkt.) maximal hochzuhalten, bevor es eine Woche später zum möglichen direkten Showdown kommt. Kappl warnt jedoch vor der Schwarzacher Offensivpower: „Hier sollte man natürlich gewarnt sein, aber das ist uns bewusst. Grundsätzlich gibt es hier nur eine Marschroute und zwar ein DERBY verliert man nicht!“ Für den scheidenden Coach Josef Bayerl soll die Reise so weit wie möglich gehen: „Es wird keiner beleidigt sein, wenn es am Schluss nicht zum Aufstieg reichen sollte, genauso wenig wird uns aber auch 'Sepp' nicht böse sein, wenn sein Abschiedsgeschenk ein wenig anders als gedacht ausfällt.“
Da der SV Kirchberg i. Wald (3., 45 Pkt.) und der SV Habischried (4., 44 Pkt.) Niederwinkling dicht auf den Fersen sind, darf sich der FCW keinen Ausrutscher erlauben. Ein Sieg im Derby ist Pflicht, um den Relegationsplatz zu verteidigen oder gar am Thron von Geiersthal zu rütteln. Schwarzach hingegen könnte zum Zünglein an der Waage werden und dem Nachbarn ausgerechnet im prestigeträchtigen Duell die Suppe versalzen.
Der komplette 25. Spieltag in der Kreisklasse Regen: