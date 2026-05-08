»Ein Derby verliert man nicht«: Schützenhilfe oder Stolperstein? Schwarzach nach Pleite gegen Rinchnach eigentlich raus aus dem Aufstiegsrennen +++ Winkling lauert auf Geiersthaler Patzer +++ Derby-Brisanz von Marco Baumgartner · Heute, 10:40 Uhr · 0 Leser

Kann der FC Niederwinkling (in rot) im kommenden Derby gegen Schwarzach sogar die Tabellenführung übernehmen? – Foto: Harry Rindler

Die Konstellation vor dem Nachbarschaftsduell könnte kaum spannender sein: Der FC Niederwinkling (46 Punkte) hat sich durch eine starke Serie auf Platz zwei vorgearbeitet und liegt nur noch zwei Zähler hinter Spitzenreiter Geiersthal. Mit dem SV Schwarzach wartet nun ein angeschlagener Gegner, der nach einer enttäuschenden Niederlage gegen das Kellerkind Rinchnach alle Aufstiegshoffnungen begraben musste. Während es für die Heimelf nur mehr um die Ehre geht, steht für den "Winklinger Express" im Abschiedsjahr von Trainer Josef Bayerl alles auf dem Spiel.

Schwarzach: Wundenlecken nach dem Knockout Beim SV Schwarzach (Platz 5., 42 Pkt.) herrscht nach dem 1:2 in Rinchnach Tristesse. Trainer Maximilian Beibl findet deutliche Worte für das Aus im Aufstiegskampf: „Mit der Niederlage gegen Rinchnach haben wir uns aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Es war leider abzusehen, da in der Rückrunde die Trainingsqualität nicht aufrechterhalten werden konnte.“ Neben der angesprochenen Qualität plagen die Schwarzacher enorme Verletzungssorgen, allen voran der kurzfristige Ausfall von Stammkeeper Fabian Kilger.

So., 10.05.2026, 16:00 Uhr SV Schwarzach Schwarzach FC Niederwinkling Niederwinkli 16:00 live PUSH