Ein Derby-Sieg mit "zehneinhalb Mann"

Umkämpfte Spiele, Apensen III holt den ersten Auswärtspunkt und im Derby zwischen Himmelpforten II und FC O/O III wurde aus der Not heraus ein Zuschauer eingewechselt. Die Spiele des 21. Spieltags in der 2. Kreisklasse Stade im Überblick:

Ein intensives Duell mit vielen Zweikämpfen und viel Einsatz endete zwischen dem Deinster SV II und dem FC Mulsum/Kutenholz II mit einem leistungsgerechten 3:3-Unentschieden. Die Gastgeber gingen früh durch Cem-Leon Patzlaff in Führung, doch Mulsum/Kutenholz antwortete schnell mit dem Ausgleich durch Andre Heitmann. Nur eine Minute später stellte Lennart Meyer für Deinste den alten Abstand wieder her. Nach der Pause drehte das Team von Trainer Marvin Gudd zunächst die Partie: Christoph Schneider traf in der 46. Minute zum 2:2, Aron Meyn erzielte kurz darauf die 3:2-Führung. Trotz weiterer guter Möglichkeiten verpassten die Gäste die Vorentscheidung. In der Schlussphase nutzte Deinste eine Ecke zum späten 3:3-Ausgleich durch Timo Saare. „Es war ein rassiges Spiel. In der zweiten Halbzeit hatten wir mehrere hundertprozentige Chancen und hätten den Sack zumachen müssen“, sagte Marvin Gudd, Trainer des FC Mulsum/Kutenholz II. „Trotz des späten Gegentores bin ich stolz auf die Mannschaft. Sie hat sich nach den vergangenen Wochen sehr gut präsentiert.“ Eine Schrecksekunde gab es zudem um MuKu-Spieler Maurice Merkens, der sich bei einer Rettungsaktion möglicherweise schwer am Knie verletzte.





In einer intensiv geführten Partie setzte sich der TSV Eintracht Immenbeck III knapp mit 2:1 gegen den SV Ahlerstedt/Ottendorf V durch und bleibt damit weiterhin Tabellenführer in der 2. Kreisklasse. Die Gäste aus Ahlerstedt zeigten sich von Beginn an mutig und boten dem Favoriten besonders in der ersten Halbzeit ein Duell auf Augenhöhe. Hauke Corleis brachte A/O nach einem gefährlichen Einwurf in der 40. Minute in Führung. Auch nach dem Seitenwechsel hielten die Gäste zunächst gut mit, ließen aber im Laufe der zweiten Halbzeit zunehmend nach. „Ab der 70. Minute merkte man die schwindenden Kräfte. Das Spiel verlagerte sich mehr und mehr in unsere Hälfte“, so A/O-Co-Trainer Alexander Egloff. Dennoch sei die Mannschaftsleistung erneut stark gewesen: „Genauso wollen wir in den letzten Spielen weitermachen.“ Immenbeck zeigte nach der Pause eine deutlich entschlossenere Vorstellung. Der Ausgleich fiel in der 52. Minute, als Jonas Kock nach Vorarbeit von Philipp Vieweger erfolgreich war. In der Schlussphase drängten die Gastgeber auf den Siegtreffer – mit Erfolg: Nach einem Angriff über die rechte Seite landete der Ball glücklich bei Kock, der erneut zur Stelle war und das 2:1 erzielte. „Fußball ist ein Ergebnissport. Heute zählen nur die drei Punkte“, resümierte TSV-Trainer Marvin König.





Mit einer stark dezimierten Mannschaft hat der FC Oste/Oldendorf III ein spektakuläres Spiel gegen den MTV Himmelpforten II mit 5:3 gewonnen. O/O-Trainer Fabian Hesse musste vor der Partie improvisieren: Aufgrund von Verletzungen und Urlaubsabwesenheiten standen zunächst nur sechs Spieler zur Verfügung. Unterstützung kam kurzfristig von den Alten Herren und der Ü40, sodass die Mannschaft gerade rechtzeitig elf Spieler aufbieten konnte. In der 20. Minute verletzte sich ein weiterer Spieler, sodass Oste/Oldendorf in Unterzahl agierte. In dieser Situation sorgte eine kuriose Szene für Aufmerksamkeit: Der Vater zweier Spieler, Achim Heinsohn, bot an, seine Tasche zu holen und sich einsatzbereit zu machen – und wurde schließlich für rund eine Stunde erfolgreich eingewechselt. Trotz aller Widrigkeiten kämpfte sich das Team nach einem 0:2-Rückstand eindrucksvoll zurück. Noch vor der Pause gelang der Ausgleich, in der zweiten Hälfte drehte Oste/Oldendorf die Partie endgültig und sicherte sich in der Nachspielzeit durch das dritte Tor von Kai Wilhelmi den Derbysieg. „Ein Derbysieg mit 'zehneinhalb' Mann – das fühlt sich richtig gut an. An den Tag werden wir uns noch lange erinnern“, resümierte Hesse zufrieden. MTV-Trainer Thomas Borstelmann zeigte sich nach dem Spiel enttäuscht: "Das war eine schwache Leistung von uns. Wir haben zuviele Fehler im Defensivbereich gemacht und dadurch unsere zweimalige Führung verspielt."