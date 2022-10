Ein Derby mit vielen Geschichten Frauen-Regionalliga: Borussia Mönchengladbach und der FV Mönchengladbach treffen erstmal in einem Pflichtspiel aufeinander.

Für zusätzliche Brisanz sorgt zudem die Tatsache, dass aufseiten des FV gut ein Dutzend Spielerinnen eine Vergangenheit bei Borussia haben. Eine FV-Akteurin ist Kyra Densing, die über viele Jahre bei der Borussia den Frauen- und Mädchenfußball „Am Haus Lütz“ als Spielerin und bis vergangenen Sommer auch als Trainerin des U17-Teams geprägt hat. „Ich bin tatsächlich schon ein bisschen froh, dass ich seit letzter Saison beim FV bin und es schon ein Spiel gegen Borussia gegeben hat –so ist es für mich jetzt nicht das erste Spiel. Das macht für mich schon einen Unterschied“, sagt Densing. In der vergangenen Spielzeit stand der FV Mönchengladbach nämlich in der Niederrheinliga der zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach gegenüber. Im entscheidenden Spiel um die Meisterschaft setzte sich der FV damals mit 3:1 durch und stieg in der Folge als Meister in die dritte Spielklasse auf.

In der Frauen-Regionalliga empfängt der FV Mönchengladbach am Sonntag um 13 Uhr im Campuspark Rheydt den Lokalrivalen Borussia Mönchengladbach zum Derby. Es ist das erstmalige Aufeinandertreffen beider Teams in einem Pflichtspiel. Mehr Derby geht dabei auch nicht, denn die Entfernung zwischen den Spielstätten im Grenzland-Stadion und dem Campuspark beträgt lediglich 50 Meter.

„Die Rollen vor dem Spiel sind relativ klar verteilt“, schiebt Densing dem Gegner aufgrund des Tabellenbildes und den Ansprüchen die Favoritenrolle zu. Während Borussia sich an die Spitzengruppe herangepirscht hat, geht es für den Aufsteiger mit Coach Marco Ketelear um den Klassenerhalt. Mit drei Punkte belegt der FV als Tabellenvorletzter aktuell einen Abstiegsplatz. „Das Derby kommt genau richtig, um die Negativserie zu stoppen“, sagte Ketelaer unmittelbar nach der 1:3-Niederlage bei der U20 der SGS Essen. Und Densing erklärt: „Für uns ist klar, dass wir Borussia nicht nur nett empfangen wollen. Wir wollen mitspielen und aus dem Schatten heraus. Man merkt bei vielen aus der Mannschaft, dass sie heiß auf das Derby sind. Wir haben in den letzten Wochen ganz viel Lehrgeld bezahlt, aber jetzt ist Derby“, so Densing, die sich auf die besondere Atmosphäre am Sonntag freue.

Weniger Brisanz verspürt Coach Jonas Spengler von Borussia Mönchengladbach, der das Spiel am liebsten wie jedes andere Duell angehen würde. „Wir wollen mit einem klaren Kopf sehr strukturiert unsere Sachen auf den Platz bringen, ohne uns von irgendeiner Hektik anstecken zu lassen“, so Spengler. „Natürlich ist es für unsere Mädels auch ein besonders Spiel, weil sie sich alle kennen. Das ist ein Fußballspiel, was wir gewinnen wollen. Wir treffen auf einen Gegner, der alles daran setzen wird, dies zu verhindern“, sagt Spengler weiter. Aus seiner Sicht sei es wichtig, einen klaren Kopf zu behalten und sich nicht von Derby-Emotionen anstecken zu lassen. Personell hat sich die Lage für seine Mannschaft wieder entspannt. Mizuho Kato, Sina Munoz Thurau und Yvonne Brietzke rücken wieder zurück in den Kader. Zudem hofft Gladbachs Coach auf die Rückkehr von Madita Giehl.

Angekündigt für dieses Spiel hat sich im Übrigen auch die Fußballsendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ vom WDR. Anlässlich der 500. Sendung gab es vom FV Mönchengladbach bei der Ausstrahlung übersendete Glückwünsche – nun kommt ein Kamerateam des WDR zum Derby.