Ein Derby mit jeder Menge Vergangenheit Teaser GL GI/MR: +++ Wenn Spitzenreiter FC Burgsolms am Mittwoch auf die SG Ehringshausen/Dillheim trifft, ist viel Feuer im Spiel. Wir checken beide Teams vor dem bereits zweiten Duell der Saison +++

WETZLAR - Wenn der Spitzenreiter auf den Aufsteiger trifft, dann kann es zu allerlei besonderen Situationen kommen. In der Fußball-Gruppenliga hat der Erste FC Burgsolms an diesem Mittwoch (19.15 Uhr) die SG Ehringshausen/Dillheim zu Gast. Und die Kleeblätter sind dafür verantwortlich, dass die Burgsolmser nur 31 von 33 Punkten in dieser Saison geholt haben. Im Hinspiel gab es ein 2:2-Unentschieden. Vor dem Rückspiel haben wir uns die beiden Mannschaften einmal genauer angesehen.