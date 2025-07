Ein Derby mit allen nötigen Zutaten: Remis zwischen Palzing und SEF

Der SVA Palzing hat den favorisierten Freisingern zum Auftakt einen Punkt abgeknöpft. Die Gastgeber waren lange in Überzahl.

Palzing – Große Kulisse, vier Tore und drei Platzverweise – der SVA Palzing und der SE Freising lieferten sich vor 550 Zuschauern ein mitreißendes Duell zum Saisonstart in der Bezirksliga Nord. Aufsteiger Palzing behauptete sich beim 2:2 wacker gegen den Meisterschaftsaspiranten.

Der Start ging allerdings klar an die favorisierten Gäste: Fabrizio Brandes traf in der dritten Minute zum 0:1 und bescherte dem SEF somit einen Traumstart. Anfangs agierten die Domstädter aktiver – bis Freisings Keeper Jonas Trost einen Fehlpass seiner Vorderleute ausbügeln wollte und gegen Domenic Schermbach zu spät kam. Notbremse. Rot für Trost.

Die Karte hatte großen Einfluss auf das Spielgeschehen. Palzing wurde mutiger und drehte nach einer halben Stunde per Doppelschlag das Spiel: Beide Treffer erzielte Ivan Rakonic – den Ausgleich per Seitfallzieher (30.), das 2:1 in Mittelstürmer-Manier (33.).

Noch vor der Pause schlug der SEF in Unterzahl zurück

„Zwischen der zehnten und 45. Minute waren wir das klar bessere Team”, sagte SVA-Coach Enes Mehmedovic. Doch für die Führung zur Pause reichte dies nicht, denn Freising meldete sich in Unterzahl zurück. Kurz vor dem Pausenpfiff unterlief dem SVA ein Ballverlust, den der SEF durch Joshua Steindorf prompt zum 2:2 nutzte (42.).

Beide Trainer wechselten vor dem zweiten Durchgang. Unter anderem blieb bei den Hausherren der Ex-Freisinger Liam Russo in der Kabine, während auf der anderen Seite Louis Goldbrunner gegen seinen ehemaligen Club nicht mehr weiterspielte. In der Folge wurde das Spiel zerfahrener. Beide Teams erlaubten sich viele Ballverluste, einige Chancen gab es dennoch: Palzing hatte Möglichkeiten durch Schermbach und Kapitän Fabian Radlmaier. Auf der anderen Seite hätte Christian Schmuckermeier die Gäste erneut in Führung bringen können, doch der neue SVA-Torhüter Matea Kostic hielt glänzend.

Weitere Wendung 20 Minuten vor Schluss

Eine weitere Wendung nahm das Spiel in der 69. Minute: Der eingewechselte Mathias Reinbacher stoppte mit einem taktischen Foul einen Freisinger Angriff. Der Schiedsrichter wertete die Aktion als grobes Foul und zeigte Reinbacher die Rote Karte. Eine zu harte Entscheidung – da waren sich beide Trainer einig. Mehmedovic reklamierte vehement und musste die Seitenlinie verlassen. Mit zehn gegen zehn ging es weiter.

Wer nun mit einem Freisinger Angriff auf den Sieg rechnete, wurde enttäuscht. Die Gäste waren nach fast einer Stunde in Unterzahl platt. Auch Palzing fiel in der Schlussphase nicht viel ein. So blieb es beim leistungsgerechten 2:2. Die Palzinger hätten vor dem Spiel wohl einen Punkt unterschrieben. Im Anschluss trauerten sie einem möglichen Sieg nach. Der SEF konnte nach dem Spielverlauf mit dem Zähler leben.