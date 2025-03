„Ein Derby mit allem drum und dran“ – Upfer Buam entführen in letzter Sekunde drei Punkte

Den besseren Start in das Derby erwischten die tief im Abstiegskampf steckenden Gastgeber. Fabian Boitin brachte sein Team früh in Führung (7.). Und auch auf den Ausgleichstreffer von Tobias Harmatiuc (15.) hatten die Gilchinger erneut die passende Antwort parat, wieder durch Boitin (20.).

Germering – Dank eines Last-Minute-Treffers von Nick Kapfer hat der SC Unterpfaffenhofen einen glücklichen, aber auch verdienten 3:2 (1:2)-Auswärtserfolg beim TSV Gilching II gefeiert. „Das war ein Derby mit allem drum und dran“, meinte ein zufriedener Martin Buch nach der bis zum Schluss spannenden Partie. Nur die Dramatik hätte nicht unbedingt sein müssen, sagte der SCU-Cheftrainer. Denn knapp 60 Minuten lang agierten die Upfer Buam in Überzahl. Aber erst in doppelter Überzahl fielen die Unterpfaffenhofener Treffer.

Doch nach 28 Minuten erwies Gilchings Metin Altunkaynak seinem Team einen Bärendienst, als er sich zu einer Tätlichkeit gegen Sandro Perez hinreißen ließ. Aber auch in Überzahl taten sich die Upfer Buam lange schwer. „Wir haben uns in zu vielen Einzelaktionen versucht“, monierte Buch. Nach und nach ließ die Buch-Elf dann aber den Ball rollen und den Gegner laufen – erste Recht, als sich Gilchings Marco Arweiler noch eine Zehn-Minute Strafe abgeholt hatte (79.). Mit einem 20-Meter-Knaller, abgefälscht von Gilchings Hendrik Obermeyer, traf Konrad Wanderer zum verdienten Ausgleich 81.). Und in allerletzter Sekunde drehte Nick Kapfer schließlich das Spiel noch zu Gunsten der Gäste. (Dirk Schiffner)