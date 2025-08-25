– Foto: Thomas Nast

Ein Derby für die Geschichtsbücher: 13 Tore und zwei Platzverweise Der SV Frickenhofen setzt sich in einem wilden Spiel beim TSV Ruppertshofen in der Kreisliga B1 Ostwürttemberg mit 7:6 durch

Das Derby in der Kreisliga B1 Ostwürttemberg zwischen dem TSV Ruppertshofen und dem SV Frickenhofen wird den Beteiligten und den Zuschauern noch lange in Erinnerung bleiben. 13 Tore, zwei Platzverweise und ein Spielverlauf, der alle Höhen und Tiefen des Fußballs bot, machten die Partie zu einem echten Spektakel. Am Ende setzte sich der SV Frickenhofen mit 7:6 durch und nahm die Punkte aus Ruppertshofen mit nach Hause.

Frühe Führung und erster Rückschlag

Schon in der fünften Minute brachte Antonio Calabrese den TSV Ruppertshofen in Führung. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Colin Postic glich in der 15. Minute aus, bevor Alexander Frech nur drei Minuten später per Foulelfmeter auf 2:1 für Frickenhofen stellte. Zu diesem Zeitpunkt musste der TSV bereits mit einem Mann weniger auskommen, nachdem Marc Adam in der 18. Minute die Rote Karte gesehen hatte. Frickenhofen zieht davon

Die Gäste nutzten die numerische Überlegenheit zunächst konsequent aus. Colin Postic erhöhte in der 25. und 38. Minute mit seinem Doppelpack auf 4:1. Kurz vor der Pause gelang Antonio Calabrese mit seinem zweiten Treffer der Anschluss zum 2:4, doch auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich Frickenhofen weiter torhungrig.