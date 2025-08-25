Ein Derby für die Geschichtsbücher: 13 Tore und zwei Platzverweise

Das Derby in der Kreisliga B1 Ostwürttemberg zwischen dem TSV Ruppertshofen und dem SV Frickenhofen wird den Beteiligten und den Zuschauern noch lange in Erinnerung bleiben. 13 Tore, zwei Platzverweise und ein Spielverlauf, der alle Höhen und Tiefen des Fußballs bot, machten die Partie zu einem echten Spektakel. Am Ende setzte sich der SV Frickenhofen mit 7:6 durch und nahm die Punkte aus Ruppertshofen mit nach Hause.
Frühe Führung und erster Rückschlag
Schon in der fünften Minute brachte Antonio Calabrese den TSV Ruppertshofen in Führung. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Colin Postic glich in der 15. Minute aus, bevor Alexander Frech nur drei Minuten später per Foulelfmeter auf 2:1 für Frickenhofen stellte. Zu diesem Zeitpunkt musste der TSV bereits mit einem Mann weniger auskommen, nachdem Marc Adam in der 18. Minute die Rote Karte gesehen hatte.
Frickenhofen zieht davon
Die Gäste nutzten die numerische Überlegenheit zunächst konsequent aus. Colin Postic erhöhte in der 25. und 38. Minute mit seinem Doppelpack auf 4:1. Kurz vor der Pause gelang Antonio Calabrese mit seinem zweiten Treffer der Anschluss zum 2:4, doch auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich Frickenhofen weiter torhungrig.
Wilde zweite Halbzeit
Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff traf Max Merkl zum 5:2 für die Gäste, und Finnegan Messer legte in der 54. Minute das 6:2 nach. Doch Ruppertshofen gab sich nicht auf: Tim Adam verkürzte nur eine Minute später auf 3:6, bevor Felix Paschko in der 62. Minute mit dem 4:6 die Hoffnung im Lager des TSV wieder aufkeimen ließ.
Spannung bis zur letzten Sekunde
Die Schlussphase war nichts für schwache Nerven. Antonio Calabrese erzielte in der 75. Minute seinen dritten Treffer und brachte die Gastgeber mit dem 5:6 endgültig zurück ins Spiel. Ein unglückliches Eigentor von Nico Horacki in der 82. Minute bescherte Frickenhofen das 7:5, ehe Tim Adam in der Schlussminute den 6:7-Endstand herstellte. In der Nachspielzeit schwächte sich Ruppertshofen dann auch noch mit einer Gelb-Roten Karte gegen Marco Fuhrmann weiter.
Ein Spiel für die Geschichtsbücher
Mit diesem wilden 7:6-Auswärtssieg setzt der SV Frickenhofen ein Ausrufezeichen im B1-Derby und nimmt drei Punkte mit, die nach dem turbulenten Verlauf hart erkämpft waren. Für den TSV Ruppertshofen bleibt trotz des spektakulären Auftritts nur die Erkenntnis, dass es in Unterzahl eine Niederlage gab. Dieses Spiel wird in der Kreisliga B1 noch lange Gesprächsthema bleiben.