Bernd Ostertag (Mitte) bejubelt den Glötter Treffer, der zum Erfolg gegen den bisherigen Spitzenreiter Türk Gücü Lauingen führte. Lauingens Sahin Tasdelen (Zweiter von links) kann es kaum glauben. – Foto: Benjamin Rößle

Ein Derby-Dreier, der die SSV Glött beflügelt Kreisliga-Kellerkind stürzt Türk Gücü Lauingen von der Spitze +++ TSV Offingen springt nach Erfolg in Günzburg ganz nach oben +++ Türkiyemspor Krumbach gewinnt Kellerduell

In der Kreisliga West setzt sich das Wechselspiel an der Tabellenspitze fort. Weil Türk Gücü Lauingen das Derby beim Kellerkind SSV Glött mit 0:1 verlor, grüßt nun wieder der TSV Offingen von ganz oben. Die Offinger hatte sich mit 3:1 beim FC Günzburg durchgesetzt.



Im Lilienstadion blühte die SSV Glött auf und gewann gegen den bisherigen Spitzenreiter Türk Gücü Lauingen mit 1:0. Das einzige Tor der Partie fiel bereits in der 12. Minute, als Bernd Ostertag nach einer Vorlage von Pius Galgenmüller den Ball ins Netz beförderte. In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel hitzig: Lauingens Sahin Tasdelen sah in der 80. Minute die Gelb-Rote Karte, gefolgt von einer Zeitstrafe für den Glötter Florian Böck in der 83. Minute. Kurz vor dem Abpfiff erhielt auch Galgenmüller die Gelb-Rote Karte, doch das konnten die Lilien dieses Mal verkraften. Schiedsrichter: Manuel Ostermeyer (Maihingen) - Zuschauer: 150



Das spannende Derby zwischen der TSG Thannhausen und der SpVgg Wiesenbach endete 2:2. Wiesenbach ging früh in Führung: Jannik Müller durchbrach die Abwehr der TSG und vollendete zum 0:1 (11.). Thannhausen antwortete jedoch bald: Ahmet Cam glich in der 31. Minute aus, bevor er nur eine Minute später einen Distanzschuss aus 40 Metern ins Netz beförderte. Wiesenbachs Daniel Steck sorgte mit einem Kopfballtor nach einer Freistoßflanke für den schnellen Ausgleich (37.). Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten blieb es beim Remis. Tore: 0:1 Jannik Müller (11.), 1:1 Ahmet Cam (31.), 2:1 Ahmet Cam (32.), 2:2 Daniel Steck (37.)



Der SSV Neumünster-Unterschöneberg und der TSV Ziemetshausen trennten sich 1:1. Pascal Schrodi brachte den Aufsteiger in der 9. Minute mit einem Fernschuss Führung. Torjäger Tarik Music glich in der 52. Minute für den TSV aus. Keinen Grund zur Freude hatte Music in der Nachspielzeit, als er sich erst eine Zeitstrafe und anschließend wegen einer Unmutsäußerung gegenüber dem Schiedsrichter eine rote Karte einhandelte. Schiedsrichter: Manfred Stix (Donaumünster) - Zuschauer: 200



Der SV Scheppach hoffte vergeblich auf Punkte im Abstiegskampf, gegen den den SC Altenmünster hieß es am Ende 0:2. Altenmünster ging durch Oliver Wieland in der 11. Minute in Führung, die Vorlage dazu kam von Pascal Henne. In der zweiten Halbzeit erhöhte Baton Morina auf 2:0, nachdem Spielertrainer Sandro Caravetta ihn perfekt bedient hatte. Schiedsrichter: Lukas Lindemeir (Affing) - Zuschauer: 100

Stefan Bandlow (links) gab alles, trotzdem verlor sein FC Günzburg das Heimspiel gegen den TSV Offingen. – Foto: Walter Bayr



Schiedsrichter: Linus Hell (Hohenbrunn) - Zuschauer: 200



Im Auwaldstadion musste sich der FC Günzburg dem neuen Spitzenreiter TSV Offingen mit 0:2 geschlagen geben. Die Partie nahn nach torloser erster Halbzeit ab der 57. Minute so richtig Fahrt auf. Philipp Fuchs verwanelte einen Elfmeter zur Günzburger Führung. Doch Offingen drehte in der Schlussphase das Spiel: Elias Kerker glich in der 85. Minute aus, Vincent Bucher ließ in der 88. und 90. Minute einen Doppelpack folgen und sorgte für den Dreier des TSV. Schiedsrichter: Linus Hell (Hohenbrunn) - Zuschauer: 200



Der SV Neuburg/Kammel überraschte mit einem 2:0-Erfolg gegen den SC Bubesheim. Dabei legten die Kammeltaler einen perfekten Start hin. Bereits in der 5. Minute traf Kevin Grüner per Kopfball nach einer Flanke von Tim Dopfer. Nur vier Minuten später erhöhte Kilian Kustermann nach einer Vorlage von Grüner auf 2:0. In der Schlussphase sah der Bubesheimer David Tamm noch die Gelb-Rote Karte (84.). Schiedsrichter: Erich Wieland (Zusamaltheim) - Zuschauer: 120