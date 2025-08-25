Ein Derby direkt zum Auftakt in der neuen Liga!

Die erste Halbzeit begann auch besser für die Gäste aus Ellgau. Die Jungs vom SVN hatten vor allem zu Beginn noch etwas mit der körperlichen Spielweise zu kämpfen, dadurch konnte der TSV die ersten 10 Minuten etwas mehr den Ton angeben. Der SVN verteidigte aber solide und hatte mit Keeper Jonas Oswald auch noch einen hervorragenden Rückhalt, so dass für die Gäste trotz mehr Spielanteile nichts Zählbares rauskam. Durch die sichere Defensive kam der SVN auch immer besser ins Spiel. Vor allem mit dem temporeichen Offensiv-Trio Ioannis Gkountoglou, Julian Mehring und Joshua Aydogan hatte Ellgau so seine lieben Mühen. Letzterer legte dann in der 16. Minute auch den Turbo ein und erzielte überragend das erste Tor für die Hausherren in der neuen Liga. Ab diesem Zeitpunkt lief das Spiel wieder besser für den SVN. Man merkte zwar noch, dass die Saison noch am Anfang stand, so hinderten kleinere Abstimmungsprobleme und individuelle Fehlpässe daran, die Führung weiter auszubauen, aber man übernahm wieder die Kontrolle des Spiels. Ellgau kämpfte zwar und versuchte mit körperlicher Überlegenheit dagegenzuhalten, was aber nicht gelang. Nordendorf war einfach agiler und läuferisch fleißiger, was schon letzte Saison die große Stärke der Mannschaft war. So dauerte es nur bis zur 38. Minute bis Spielmacher Dennis Rotter verdient zum 2:0 nachlegen konnte. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Halbzeit.

Hälfte zwei startete wieder etwas aktiver durch den TSV Ellgau, der fast ausschließlich über seinen Spielertrainer Burak Tosun versuchte im Angriff zu punkten. Allerdings stand die Verteidigung des SVN um Philipp Mehring stabil und ließ keine Gegentore zu. Als dann ab der 50. Minute Ellgau's Spielertrainer angeschlagen vom Feld ging, übernahm der SVN das Spiel komplett. Ellgau hatte ab diesem Zeitpunkt offensiv nichts mehr entgegenzusetzen und wurde defensiv in den Zweikämpfen immer ruppiger. Ab diesem Zeitpunkt hätte Schiedsrichter Metim Sümer mehr auf das Spiel einwirken müssen, leider war das Gegenteil der Fall. Viele klare Foulspiele wurden nicht geahndet, darunter auch eine eindeutige Tätlichkeit vom Ellgauer Verteidiger Philipp Ehinger am SVN-Kapitän Tobias Stanikowski. Dennoch blieb Nordendorf der eigenen Linie treu und zog Angriff um Angriff auf. Speziell Ioannis Gkountoglou und Joshua Aydogan hatten noch einige Chancen, das Spiel früher und auch deutlich höher zu entscheiden, allerdings fehlte noch die nötige Treffsicherheit. In Minute 74 gelang es Joshua Aydogan dann doch per sehenswertem Freistoß ins Kreuzeck zu erhöhen, was dann auch den Endstand von 3:0 markierte.