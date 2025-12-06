Ein Derby der ganz besonderen Art

Als Auswärtsspiel lässt sich die Partie der Kreisliga A im Bendsportpark aus Sicht des TuS Grevenbroich eigentlich nicht bezeichnen: Da das Schlosstadion wegen umfangreicher Sanierungsmaßnahmen bereits seit Monaten nicht zur Verfügung steht, trainiert der TuS aktuell beim Nachbarn SG Orken/Noithausen – und das noch mindestens ein Jahr.

„Eigentlich ist es ein Heimspiel für beide Mannschaften“, sagt Friedel Geuenich, gerade erst mit dem DFB-Ehrenamtspreis ausgezeichneter Leiter der Abteilung Fußball im TuS Grevenbroich. „Uns verbindet mit Orken ja momentan eine sehr besondere Freundschaft, auch außerhalb des Fußballplatzes.“ Auf dem Platz ist es dennoch ein klassisches Stadtderby – und zumindest für 90 Minuten wird vermutlich nicht viel von der Freundschaft zu merken sein. Tabellarisch trennt die beiden Mannschaften nicht viel: Orken steht mit 21 Punkten auf Platz acht, der TuS mit 17 Zählern auf Rang elf. Mit einem Sieg im ersten Rückrundenspiel könnten die Grevenbroicher also zur SG aufschließen.

Das sah bis Ende Oktober noch ganz anders aus: Da stand der TuS mit lediglich fünf Punkten ganz unten im Tabellenkeller. Doch zuletzt erspielte sich die Mannschaft vier Siege in Folge. Genauer gesagt, seit Trainer Stephan Jager den Verein verlassen hat. „Ich hatte das Gefühl, dass die Mannschaft neue Impulse braucht und ergebnistechnisch ist es auf jeden Fall aufgegangen“, stellte selbst der Ex-Coach nach seinem Ausstieg fest. „Da haben sich neue Energien entwickelt, die ich gar nicht unbedingt damit in Zusammenhang bringen will“, sagt Friedel Geuenich indes. „Die Mannschaft nimmt sich viel mehr selber in die Pflicht, plötzlich ist die Trainingsbeteiligung wieder höher und es läuft gut.“ Warum es jetzt auf einmal läuft, ist ihm aber eigentlich auch ziemlich egal: „Wir sind einfach froh darüber.

Team trainier sich selbst

Die Mannschaft trainiert sich quasi selber: Ein Team aus den vier erfahrenen Spielern, Jan-Niklas Eschweiler, Kapitän Lars Faßbender, Miguel Pinho Ferreira und Daniel Una Dominguez, leitet das Training. „Die schauen dann, wer wirklich fit ist und schlagen auch die Aufstellung fürs Wochenende vor“, sagt Geuenich. Da der TuS zwei gleichwertige Keeper im Team hat, steht Niclas-Tobias Bier aktuell im Tor, Ferreira übernimmt bei den Spielen das Coaching von der Seitenlinie aus und kümmert sich auch um die Wechsel. Warum also ein scheinbar gut funktionierendes Konzept ändern? „Momentan planen wir nicht, einen neuen Trainer zum Winter zu holen“, sagt Geuenich. Ganz im Gegenteil: „Ferreira strebt einen Trainerschein an. Aber ganz sicher, wie es weitergeht, sind wir noch nicht.“

Nach vier Siegen in Folge soll in Orken mindestens ein Punkt her: „Wir sind zuversichtlich und wollen uns ordentlich in die Winterpause verabschieden“, so der Abteilungsleiter. Orken unterschätzt er aber nicht: „Das ist eine starke Truppe, besonders über außen. Ich denke, das wird ein offenes Spiel.“ Das Ziel für die Rückrunde steht auch schon: „Nichts mit dem Abstieg zu tun haben“, sagt Geuenich.

Klingt ganz danach, als würde der TuS Grevenbroich den Platzumbau gut wegstecken. „Wir haben momentan leider gar kein Vereinsleben“, benennt Geuenich allerdings das größte Problem. „Aber es überwiegt die Freude auf den neuen Platz, so dass wir diese Übergangslösung hinnehmen.“