Ein denkwürdiges Elfmeterschießen und ein klarer Favoritinnensieg

FSA-Kleinfeld-Pokal

In Kleinfeldbereich, in dem sich der SV Rotation Aschersleben und die OhreKicker Wolmirstedt schon im alten Jahr für das Halbfinale qualifiziert hatten, folgten am Sonntag der FC Stahl Aken und die SG Glöthe/Kleinmühlingen/Zens in die Vorschlussrunde. Die Akenerinnen gewannen angeführt von der dreifach erfolgreichen Maxine Podstawka nach 0:2-Rückstand noch mit 5:3 beim SV Germania Kötzschau. Derweil setzte sich die Spielgemeinschaft aus dem Salzlandkreis um Doppelpackerin Jennifer Wesemann mit 3:0 beim SV Fortuna Brücken durch.