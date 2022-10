Ein denkwürdiger Heimsieg RL SÜDWEST: +++ TSV Steinbach Haiger dreht Spiel gegen Offenbach (3:2) +++

Das SIBRE-SPORTZENTRUM HAARWASEN in Haiger hat schon so manches denkwürdige Spiel gesehen. Was die 2.870 Zuschauer jedoch am Samstag sahen, das gehörte auf jeden Fall in die Top 5 dieser Rangliste. Der TSV Steinbach Haiger dreht einen 1:2-Rückstand in den letzten Spielminuten noch in einen 3:2-Erfolg gegen Kickers Offenbach.

Die erste Hälfte

Kurz vor dem Anpfiff ehrten die Hausherren Sasa Strujic für 250 Pflichtspiele für den TSV Steinbach Haiger. Die Gastgeber starteten anschließend auch etwas wacher in die Partie, doch Julian Albrecht vereitelte eine gute Chance von Serkan Firat. Kickers Offenbach brauchte bis zur zehnten Minute, traf dann aber direkt mit der ersten Torchance. Eine Ecke von Christian Derflinger wurde zu kurz abgewehrt. Maximilian Rossmann köpfte den Ball anschließend zu Björn Jopek, der mit einem satten Knaller aus der zweiten Reihe traf. Kevin Ibrahim brachte zwar noch die Hände an den Ball, konnte diesen allerdings nicht mehr um den Pfosten lenken. Beide Mannschaften schenkten sich in den folgenden Minuten nur wenig, ohne dabei über die Grenzen des Sportlichen zu gehen. Der OFC hatte auch die nächste gute Möglichkeit, doch Björn Jopek köpfte eine Flanke von Christian Derflinger über das Tor (19.). In der 20. Minute glichen die Mittelhessen dann aus. Serkan Firat bediente Mick Gudra, der David Richter im Offenbacher Tor keine Chance lies. Paul Stock (27.) und Mick Gudra (28.) hatten zwar die nächsten beiden Annäherungen aus Sicht der Hausherren, doch beinahe hätte Christian Derflinger in der 29. Minute aus heiterem Himmel getroffen, doch er schob den Ball am langen Eck vorbei. Bis zur Pause neutralisierten sich beide Teams und so ging es mit einem gerechten 1:1-Remis in die Pause.

Die zweite Hälfte

Der TSV Steinbach Haiger hatte auch die erste Chance der zweiten Hälfte. Jonas Singer bekam den Ball von Yannick Langesberg. Der Offensivmann macht einen Haken in die Mitte, zog ab, doch David Richter lenkte den Ball in der 47. Minute um den Pfosten. Im Gegenzug bekam der OFC einen Eckball, den Maximilian Rossmann in Richtung Tor köpfte, wo Kevin Ibrahim jedoch zur Stelle war und den Einschlag verhinderte. Nach einem Foul von Yannick Langesberg am eingewechselten Dominik Wanner, verwandelte Björn Jopek den folgenden Elfmeter in der 56. Minute zur erneuten Führung der Kickers.