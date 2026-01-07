Der neue Jahn-Keeper Leon Wechsel stand in der ersten Halbzeit zwischen den Pfosten – und durfte sich zweimal auszeichen. – Foto: IMAGO / Newspix

Ein Debütant, Galjen und Seidel treffen: Jahn siegt zum Jahresauftakt Positiver Testlauf: Regensburger schlagen den österreichischen Bundesligisten WSG Tirol verdient mit 2:0

Vergangenes Wochenende die Winter-Vorbereitung aufgenommen, probte der SSV Jahn am Mittwochnachmittag gegen die WSG Tirol den Ernstfall. Und das erfolgreich. Am heimischen Kaulbachweg feierten die Regensburger bei klirrender Kälte einen 2:0 (0:0)-Testspielsieg und somit einen erfolgreichen Jahresauftakt. Aufgrund eines Chancenübergewichts war der Sieg auch verdient. Jahn-Coach Michael Wimmer setzte nahezu den kompletten Kader ein – und bescherte einem Winterneuzugang sein Debüt.

Der neue Keeper Leon Wechsel hütete in der ersten Halbzeit das Regensburger Tor. Und blieb dabei ohne Gegentor gegen den österreichischen Erstligisten. Außerdem stand Frisch-Profi Jakob Seibold in der Startelf und durfte immerhin 67 Minuten lang ran. Ansonsten schmiss Wimmer die Rotations-Maschine an, wechselte nach der Pause kräftig durch. Der zweite Winterneuzugang, der vom Regionalligisten TSV Buchbach gekommene Sascha Hingerl , fehlte jedoch im Aufgebot.









Trotz der eiskalten Temperaturen entwickelte sich ein temporeiches Testspiel. In der ersten Halbzeit kamen beide Teams zu ihren Möglichkeiten. Für den Jahn hatte Eric Hottmann die beste Chance, er scheiterte mit dem Kopf am stark parierenden Tiroler Schlussmann (25.). Auf der Gegenseite durfte sich Leon Wechsel zweimal – gegen den auffälligen Moritz Wels (22.) sowie bei Ademola Ola-Adebomis Kopfball (41.) – auszeichnen.



Die bisher beste Torchance des Spiels vergaben zur Stunden-Marke die Gastgeber, als Phil Beckhoff aus der Distanz nur den Pfosten traf. Kurz darauf durfte der Jahn dann aber jubeln. Von Dietz in Szene gesetzt, brachte Dejan Galjen den Gastgeber mit einem platzierten Flachschuss ins rechte Eck in Führung (64.). Beim 2:0 (78.) brachte Beckhoff eine Ecke von der rechten Seite. Nick Seidel schraubte sich hoch und köpfte den Ball stark ins lange Toreck. Gerade in der Schlussphase (beider Halbzeiten) konnten die Regensburger nochmal zulegen, hätten durchaus noch das 3:0 nachlegen können. Florian Dietz verpasste das Tor zweimal knapp.



Am kommenden Samstag testen die Oberpfälzer in Fürth gegen den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth. Zum Drittliga-Auftakt gastiert am 16. Januar der FC Ingolstadt 04 im Jahnstadion.