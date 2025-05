Ein Dalumer kehrt zurück – Thomas Hessel wird Trainer der 1. Herren

Nach intensiven Gesprächen und sorgfältiger Planung in den letzten 2 Wochen konnte der Verein die Zusage von Thomas Hessel erhalten. Der Inhaber der B-Lizenz wurde bereits dem aktuellen Kader vorgestellt.

Mit Thomas Hessel kehrt nicht nur ein Trainer zurück, der bereits in seiner ersten Amtszeit beim SV Dalum sehr erfolgreich gearbeitet hat – auch in anderen Vereinen konnte er immer wieder sportliche Erfolge feiern. Darüber hinaus gelingt es ihm stets, das Vereinsumfeld mitzunehmen und positiv zu beeinflussen.

Thomas Hessel: „Ich freue mich generell nochmal bei meinem Heimatverein die 1. Herrenmannschaft übernehmen zu dürfen. Es ist eine riesige Ehre auf der einen Seite, die Herausforderung ist diesmal aber im ersten Moment aufgrund der Abgänge zum Sommer riesig. Ich hoffe, das es allen im Verein klar ist. Doch weiß ich, das hier generell eine Menge möglich ist um wieder in die richtige Spur zu kommen. Das Potenzial bei den Spielern und im Umfeld ist da. Wir brauchen gerade in der Offensive aber auch Geduld. Wir konnten einige Jungs noch überzeugen hier in Dalum zu bleiben oder auch für die 1.Mannschaft zurückgewinnen. Das ist schon mal ein guter Start.“