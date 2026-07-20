„Ein Dämpfer“: Murnau kommt beim Aufsteiger nicht über ein Remis hinaus

Gesichter sprechen Bände: Die Murnauer um (v.l.) Torwart Fabio Grund und Kapitän Christoph Greinwald sind enttäuscht. – Foto: Markus Nebl

Die Drachen waren mit der neuen Realität vom Anpfiff an konfrontiert. Das Leben im Schatten ist vorüber. Sie gehören jetzt zu den Gejagten, die Matchpläne der anderen werden künftig noch mehr an ihren Stärken und Schwächen ausgerichtet. Es ist kein Geheimnis, dass den Murnauern noch die Leichtigkeit auf den letzten 30 Metern des Feldes fehlt.

Die Last der Erwartungen – vor allem natürlich der eigenen – hat den TSV Murnau niedergedrückt. Dazu brauchte es nur einen Blick in die Augen der Spieler. Unzufriedenheit funkelte da zurück. „Schon wie ein Dämpfer“ fühle sich das an, sagt Trainer Andreas Haidl. Nach einer makellosen Vorbereitung reichte es zum Auftakt der Fußball-Landesliga Südost nur zu einem 1:1 gegen Aufsteiger Planegg . „Wir sind enttäuscht“, hielt der neue Coach fest.

Planeggs Mirza Zahirovic stürzt den TSV Murnau in eine Sinnkrise

Dort seine Truppen zu versammeln, wird ein probates Mittel sein, auf das die Gegnerschaft in den nächsten Wochen zurückgreifen wird. Das weiß auch Haidl, der verlangt: „So einen Gegner musst du anders bespielen, ihn beschäftigen, zu Entscheidungen zwingen.“ Die Inhalte für die nächsten Einheiten ergeben sich somit zwangsläufig. Der TSV muss sein Feuer entfachen.

Haidls Mannen trafen auf einen Gegner, der zwar einen Schwung großer Namen eintauschen musste, aber dafür junge, willige Leute hinzubekam. Und weil Pero Vidak, dem Trainer, stets der Ruf folgt, aus seinen Mitteln das Maximum herauszupressen, konnte man sicher von einer bestens eingestellten Truppe ausgehen. „Sehr gut und sehr leidenschaftlich verteidigt“, lobt auch der Murnauer Coach. Die Planegger wissen, dass sie in dieser Konstellation nur eine Chance haben, wenn sie ihr Spiel umpolen – von Angriff auf Abwehr. Wobei: Den Sicherheitsgürtel mussten sie nur für 50 Minuten umschnallen.

Bis zu diesem Zeitpunkt verlief die Partie wie von allen Seiten erwartet. Murnau schob an, rannte an, führte an. Georg Kutter verwertete einen Abpraller nach Hereingabe zum 1:0 in Minute 20. „Sehr viel Spielkontrolle“, notierte Haidl zur ersten Hälfte. Nur die Ausbeute der diversen Auszüge gen Planegger Tor stimmte ihn unglücklich. „Wir haben sie am Leben gelassen.“ Im Nachhinein betrachtet man die Abschlüsse von Fabian Erhard, Bastian Adelwart und Tizian Schatto natürlich unter der Lupe – jede einzelne dieser Top-Chancen hätte den Dreier eingebracht.

Ein Eckball der Planegger transformierte das Duell. Es wuselte ganz schön im Strafraum des TSV, als Planegg schnell ausführte und der Ball gen zweiten Pfosten sauste. Mirza Zahirovic lief ein, köpfte ihn ins Tor und stürzte den TSV in seine erste kleine Sinnkrise des Tages. „So kippt ein Spiel sehr schnell.“ Ein ungeschultes Auge erkannte nun nicht mehr, wer hier die Großen ärgern und wer die Liga mit allen Mitteln halten will. Das Spiel war zerstückelt, in Einzelteile aufgeteilt. Mal waren es die Gäste, die manch’ Aktion in der Murnauer Hälfte beklatschten, mal der TSV. Aber in Summe spielte sich das meiste doch zwischen den Strafräumen und in der Nähe des Schiedsrichters ab, der munter seine Karten – selbst eine Rote nach grobem Foul von Matej Bonic – zückte. 350 Zuschauer verließen mit etwa den gleichen Emotionen den Platz, die auch Haidl innewohnten. „Es läuft nicht immer alles, wie man es sich vorstellt.“