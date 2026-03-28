Im Duell zweier Teams im Aufwind kommt es in Halsbach zu einem körperbetonten Kampf. Dabei neutralisieren sich beide Teams in der ersten Hälfte und herausgespielte Chancen sind Mangelware. Mit dem Pausenpfiff (45+2') erzielen die Gäste nach langem Einwurf und undurchsichtigem Getümmel den ersten Treffer. Kiflinger kommt überraschend an den Ball und spitzelt diesen an TW Breucker vorbei über die Linie. Direkt nach der Pause erhöhen die Gäste in Minute 46' durch Weber der aus halblinker Position einnetzt. Erst in der 68' übernimmt die SG mehr und mehr das Spiel und nach starker Drehung und Flanke durch Krejci kann TW Weber nur nach vorn klatschen und Angerer staubt ab. Die SG rennt mit hohen, weiten Bällen an, doch die Gäste erhalten in der 83' Minute nach Getümmel im Strafraum Elfmeter. SR Betz zeigt auf den Punkt und Weber verwandelt souverän. Im Gegenzug schlenzt Anderl den Ball an den Querbalken. Nach Fehler im Aufbauspiel trifft Weber in der 87 Minute erneut und erhöht auf 1:4. Aufgrund vieler Fouls mit Unterbrechungen werden 7' Nachspielzeit angezeigt und in dieser kommt die SG in der 91' nach Freistoß durch Lebesmühlbacher nach Kopfball durch Becher zum 2:4. Nur zwei Minuten später erhält die SG nach Klammern im Strafraum einen Elfer. Diesen verwandelt Anderl stark. Doch letztlich kommt die Aufbäumphase zu spät und so entführen die Gäste die 3 Punkte. Ein Dämpfer im Kampf um den Relegationsplatz.