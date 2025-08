Ein Contento für die A-Klasse - Domenico übernimmt Aschheim II

Carsten Winkler war nur als Übergangslösung bis diesen Sommer geplant, jetzt geht die Zweite Fußball-Mannschaft des FC Aschheim mit Domenico Contento als neuem Trainer in die anstehende Saison in der A-Klasse 6 München. Ex-Regionalliga-Spieler Winkler hatte im Februar Dave Oworu abgelöst, die vergangene Spielzeit schloss das Team dann als Tabellenvorletzter ab – mit 13 Punkten Vorsprung auf Absteiger FC Ebersberg.

„Es war klar, dass Carsten Winkler nur interimsmäßig bis zum Saisonende übernimmt. Wir haben uns lange mit verschiedenen Trainern und der Gesamtsituation unserer Zweiten Mannschaft beschäftigt, und mein Wunsch war es eigentlich schon die ganze Zeit über, Mimmo als Coach zu benennen“, sagte Aschheims Sportlicher Leiter Denis Hartmann, der sich von der Personalie eine bessere Verzahnung und „volle Korrespondenz“ zum Bezirksliga-Kader um Vincenzo Contento erhofft. Hartmann: „Die beiden sind nicht nur Brüder, sondern auch ausgewiesene Fachleute, sie haben auf einem hohen Niveau Fußball gelernt und gespielt.“

Es ist allen Spielern in unserem großen Bezirksliga-Kader klar kommuniziert, dass sie in der Zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen können.

Vincenzo Contento. (Trainer FC Aschheim)

Domenico (40) und Vincenzo Contento (42) spielten wie der spätere Triple-Gewinner und heutige FCA-Teamkollege Diego Contento (35) einst beim FC Bayern. Enzo wurde 2001 Meister mit den A-Junioren, Mimmo im selben Jahr B-Jugend-Meister. 2018 stießen die beiden zum damaligen Kreisligisten FC Aschheim und feierten mit der Elf gleich den Aufstieg in die Bezirksliga. „Ich war beruflich wegen einiger Fortbildungen sehr stark eingespannt und bin es auch noch. Jetzt bekomme ich aber Unterstützung aus den eigenen Reihen, daher denke ich, dass es funktioniert“, sagte Domenico Contento, der aktuell noch im Kader der Ersten Mannschaft steht, aber wegen eines Kreuzbandrisses auf jeden Fall noch bis Ende des Jahres ausfällt.

Unterstützung durch Martin Weiß und Mehmet Hizarci

Domenico Contento stehen Martin Weiß (30) und Mehmet Hizarci (34) als spielende Co-Trainer zur Seite, zudem sollen sich Mimmo und Enzo konsequent austauschen, „damit die beiden Teams im perfekten Miteinander agieren können“ (Hartmann). „Es ist allen Spielern in unserem großen Bezirksliga-Kader klar kommuniziert, dass sie in der Zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen können“, betonte Vincenzo Contento. Sein Bruder Domenico will vor allem auch die jungen Akteure in seinem Team weiterentwickeln: „Wir sind jetzt seit drei Wochen in der Vorbereitung, und es lässt sich gut an.“

Der FC Aschheim II startet eine Woche später als die Konkurrenz in die Saison: Am Freitag, 29. August (19.30 Uhr) geht’s bei Aufsteiger FC Egmating los, das vom Auftakt verlegte Heimspiel gegen den Kirchheimer SC II (U23) wird am Donnerstag, 18. September (19.30 Uhr) angepfiffen.