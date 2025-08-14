Ein Comeback soll Schalding Rückenwind für den 2. Heimsieg verleihen

Auf das Hochgefühl folgte ein Tiefschlag: Nach dem Derbysieg gegen Hauzenberg vor über 2.000 Zuschauern kassierte der SV Schalding-Heining in der Bayernliga Süd vergangene Woche eine bitter Last-Minute-Pleite und damit die erste Saisonniederlage. Am morgigen Feiertags-Freitag an Mariä Himmelfahrt wollen die Grün-Weißen zurück in die Erfolgsspur. Zu Gast am Reuthinger Weg ist um 17 Uhr der FC Ismaning. Die Münchner Vorstädter warten noch auf den ersten Saisonsieg.