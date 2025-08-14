Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Ist wieder fit: Schaldings Leitwolf Chris Brückl (Bildmitte). – Foto: Robert Geisler
Ein Comeback soll Schalding Rückenwind für den 2. Heimsieg verleihen
Freitag - 5. Spieltag: SVS empfängt den FC Ismaning
Auf das Hochgefühl folgte ein Tiefschlag: Nach dem Derbysieg gegen Hauzenberg vor über 2.000 Zuschauern kassierte der SV Schalding-Heining in der Bayernliga Süd vergangene Woche eine bitter Last-Minute-Pleite und damit die erste Saisonniederlage. Am morgigen Feiertags-Freitag an Mariä Himmelfahrt wollen die Grün-Weißen zurück in die Erfolgsspur. Zu Gast am Reuthinger Weg ist um 17 Uhr der FC Ismaning. Die Münchner Vorstädter warten noch auf den ersten Saisonsieg.
Das sagt Schaldings Cheftrainer Stefan Köck vor dem Heimspiel gegen Ismaning: "Mit ausschlaggebend für die Niederlage in Nördlingen war, dass wir im Defensivverhalten in unserer letzten Linie in der Anfangsphase die Intensität vermissen haben lassen, die uns zuvor ausgezeichnet hat. Dadurch sind sehr viele Bälle in unseren Rücken gekommen und wir waren schnell 0:2 in Rückstand. Anschließend haben wir aber eine tolle Moral gezeigt, leider haben wir uns hinten raus dann nochmal einen kleinen Aussetzer geleistet. Schlussendlich war die Niederlage maximal bitter. Vor allem die schwache Anfangsphase haben wir klar analysiert, das wollen wir gegen Ismaning unbedingt wieder besser machen. Wir treffen auf einen Gegner, der immer wieder spielerische Lösungen sucht. Sie haben dreimal Unentschieden gespielt, zuletzt gegen den starken Aufsteiger aus Schwaig knapp mit 0:1 verloren. Das verdeutlicht wieder einmal, wie eng es in der Liga zugeht."
Personalien SV Schalding-Heining: Sehr erfreulich aus Sicht des SVS: Routinier Chris Brückl hat den Härtetest in der zweiten Mannschaft bestanden und kehrt nach seinen Wadenproblemen zurück in den Kader. Gegen Ismaning könnte der 34-Jährige seine Saisonpremiere feiern. Nicht dabei ist hingegen Moritz Bauernfeind, der nach seiner roten Karte in Nördlingen gesperrt ist. Fabian Stahl ist am Freitag privat verhindert. Ebenso passen muss Christoph Szili, der seit der Partie gegen Hauzenberg über muskuläre Probleme klagt. Sebastian Sommer ist noch keine Option, Quirin Stiglbauer fehlt nach seiner Schulter-OP ohnehin langzeitverletzt. Der zuletzt krank fehlende Michael Dietl ist hingegen wieder dabei.