Ein Comeback, ein Debüt und drei Punkte

Bereits nach zehn Minuten nahm die Partie, die auf Wunsch der Hausherren in Monzelfeld ausgetragen wurde – im Anschluss fand auch noch das Mosel-Kreispokal-Halbfinale der FV Hunsrückhöhe II gegen den SV Hetzerath (3:1) statt – Fahrt auf. Sebastian Schell luchste Gästekeeper Dennis Koziol nach einem Rückpass von Philipp Bauer den Ball ab und musste die Kugel anschließend nur noch ins leere Tor einschieben. Koziol, der beim Gegentreffer nicht gut aussah, hatte sich bei der Aktion verletzt und musste nur wenige Minuten später durch Jan Meyer ersetzt werden. „Dennis wollte den Ball im letzten Moment rausbolzen und traf Schell dann von unten in die Stollen. Daher musste er raus. Jan hat seine Sache dann richtig gut gemacht, obwohl er ins kalte Wasser geworfen wurde“, sagte SG-Trainer Stephan Simon nach der Partie.

Die Sportgemeinschaft aus Stadtkyll, Auw, Ormont, Hallschlag, Esch und Feusdorf schüttelte sich kurz und kam nach 26 Minuten zur ersten torgefährlichen Aktion. Udo Backes setzte einen Schuss aus 20 Metern knapp links am Tor vorbei. Nach einer halben Stunde war es dann wieder Schell, der sich gut in Szene setzte und mit einem Lupfer aus 16 Metern am stark parierenden Schlussmann Meyer scheiterte.

Mitten in eine Drangphase der SG Schneifel hinein, in der unter anderem Jan Pidde (34.) eine große Chance auf den Ausgleich vergab, spielten die Morbacher einen Konter über Yannik Böhnke, Louis Kappes und Maximilian Schemer zu Ende. Schemer vollstreckte im Fallen zum 2:0 für die FV Hunsrückhöhe. Kurz vor der Pause verhinderte Meyer dann die Vorentscheidung und parierte einen Kopfball von Schell sehenswert.