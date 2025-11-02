Ein Chip, ein Tunnel und ein bisschen Pech in Bawinkel

Donnerstagabend in Bawinkel, Flutlicht, feuchter Rasen - ein Abend, an dem selbst der Ball manchmal keine Lust hatte zu rollen. Die Börger Jungs mussten sich am Ende knapp mit 3:2 geschlagen geben, aber es war so ein Spiel, bei dem man sich fragt: Wie konnte das eigentlich passieren?

Der Auftakt lief jedenfalls nach klassischem „Nicht-so-gelaufen-wie-geplant“-Drehbuch. Nach acht Minuten segelte eine Ecke in den Strafraum der Gäste, es wurde kurz gewühlt, gemurmelt und plötzlich stand’s 1:0 für die Gastgeber. Kein Weltuntergang, aber auch kein Start zum Verlieben.

Zum Glück hatte Yanneck Kuhr andere Pläne. Ein eleganter Chipball in die Tiefe, Johannes Gertken startete, sah den Torwart, sah die Lücke und tunnelt ihn einfach. 1:1. Der Moment, in dem man kurz dachte: Das läuft jetzt! Tat es aber erstmal nicht. Bawinkel übernahm das Kommando, während Börger versuchte, Ordnung ins Mittelfeld zu bringen und die Schuhe von Schlamm zu befreien.

Nach der Pause kippte das Spiel dann langsam in Börgers Richtung. In der 70. Minute wurde Dominik Albers im Strafraum gefällt und Noah Langen verwandelte den Elfer mit der Ruhe eines Mannes, der schon wusste, dass er gleich im Spielbericht steht. 2:1 für Börger, das roch kurz nach Auswärtssieg.

Aber Bawinkel wäre nicht Bawinkel, wenn sie nicht noch einen Pfeil im Köcher hätten. In der 78. Minute fiel der Ausgleich, acht Minuten später das 3:2, nach einem Ballgewinn, über dessen Fairness man sich wohl noch beim nächsten Training unterhalten wird.

Danach warf Börger nochmal alles nach vorn, aber das Runde wollte einfach nicht mehr ins Eckige. Am Ende blieb es beim 3:2, ein Ergebnis, das weniger nach Fußballspiel als nach knapp verpasstem Happy End klingt.

Trotz allem: Eine gute Leistung, viel Moral und ein Spiel, das man mit einem leichten Kopfschütteln und einem Schmunzeln abhaken kann.