Ein Bus voller Fans soll die SG Eschenburg zum Sieg tragen

Eschenburg. Der Druck ist groß, aber die Chance lebt. Für die SG Eschenburg steht am Sonntag um 15 Uhr das entscheidende Spiel um einen Platz in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg an. Die Mannschaft von Spielertrainer Michael Heinz gastiert beim Tabellenfünften SG Obbornhofen/Bellersheim, ein Gegner, der sportlich nicht mehr viel zu gewinnen hat.