Ein Bus reicht nicht: Schwaig organisiert Fanreise zur möglichen Aufstiegsfeier in Traunstein

Am Samstag kann Schwaig eine überragende Saison mit der Meisterschaft küren. Auf reichlich Unterstützung können die Sportfreunde in Traunstein zählen.

Schwaig – Am Wochenende könnte es endlich so weit sein: Mit einem Sieg beim SB Chiemgau Traunstein (Samstag ab 14 Uhr) können die Sportfreunde aus Schwaig die Meisterschaft in der Landesliga Südost und den damit einhergehenden historischen Aufstieg in die Bayernliga fix machen.

Zwölf Punkte Vorsprung: Schwaig kann die Meisterschaft in Traunstein klarmachen