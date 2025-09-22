Ein buntes Sterben der Zweitligisten

In der 2. Runde des FVRZ-Cups hat es einige saftige Überraschungen gegeben. Für Furore sorgten allen voran die Viertliga-Klubs Brasil Suisse und Uitikon. Doch auch Siebnen, Schlieren, Töss, Russikon, Hellas und Affoltern am Albis setzten sich gegen oberklassige Gegner durch.

Mit Wollishofen (12:13 n.P. gegen Rümlang), Beringen (6:7 n.P. in Uitikon), Wald (0:3 bei Siebnen), Einsiedeln (1:2 bei Töss), Embrach (1:4 in Schlieren), Greifensee (0:5 gegen Wiesendangen) und Brüttisellen-Dietlikon (2:3 bei Brasil Suisse) schieden nicht weniger als sieben (!) weitere Zweitligisten schon in der 2. Runde des FVRZ-Cups aus. Sprich: In der Gesamtsumme strichen sogar zehn (!) Klubs die Segel.

Was am Donnerstag mit dem Aus von Küsnacht, Herrliberg und Urdorf seinen Anfang nahm, ging zwei Tage später munter weiter.

Ziemlich selbstbewussst kommentierte Schlierens Trainer Jovan Janjic den Erfolg über Embrach in der "Limmattaler Zeitung. "Wir haben den Gegner jederzeit klar dominiert und verdient gewonnen."

Als besonders peinlich kann man wohl die Niederlagen von Brüttisellen (nach einer 2:0-Führung) und Beringen einstufen. Beide unterlagen tatsächlich Vereinen aus der 4. Liga. Aufsteiger Beringen rettete sich dabei sogar noch mit einem Tor tief in die Nachspielzeit ins Penaltyschiessen. Doch selbst dies nützte nichts.

Ziemlich hart landete auch Greifensee gegen Wiesendangen. Die Deutlichkeit des Resultats war doch eher überraschend.

Und wie schon eingangs erwähnt: In der Meisterschaft läuft es dem FC Affoltern am Albis mit dem neuen Trainer Kevin Bär noch nicht nach Wunsch. Die Säuliämtler (1 Sieg, 1 Remis, 2 Niederlagen) haben nach vier Runden schon erheblichen Boden zur Spitze der Drittliga-Gruppe 1 verloren.

Die Tore fallen erst vom Penaltypunkt

Dafür gab es für den FCA nun ein Erfolgserlebnis. Er setzte sich nach torlosen 90 Minuten gegen den Zweitliga-Mitfavoriten Herrliberg im Penaltyschiessen 3:0 durch. Der Seeklub stand damit am Donnerstagabend nicht alleine da. Auch für Küsnacht (3:4 n.P. gegen Stäfa) und Urdorf (3:4 n.P. gegen Adliswil) endete die Reise.

Beide unterlagen allerdings in Duellen gegen Zweitligisten. Besonders daran: Noch vor Wochenfrist hatte der FCU seinen Kontrahenten aus dem Sihltal in der Meisterschaft 3:2 bezwungen. Bei der Revanche gab es bis zum Vergleich vom Penaltypunkt dieses Mal aber keine Tore.

"Wir hatten das Glück auf unserer Seite. Wenigstens bis zum Penaltyschiessen", sagte Urdorfs Trainer Manuel Leite gegenüber der "Limmattaler Zeitung" mit Bezug auf zwei Aluminiumtreffer der Adliswiler.

Als wäre dies nicht genug, gab es auch im Seeduell zwischen Stäfa und Küsnacht keine Tore während der regulären Spielzeit. Im nötigen Penaltyschiessen legte der Aufsteiger besser los - musste aber nach zwei Fehlschüssen noch als Verlierer vom Feld.