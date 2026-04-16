Ein Bundesliga-Schiedsrichter für das Topspiel der 3. Liga Am kommenden Spieltag reist Rot-Weiss Essen zum Drittliga-Topspiel gegen Energie Cottbus an. Der Bedeutung des Duells ist sich auch der DFB bewusst und schickt daher Bundesliga-Schiedsrichter Robert Hartmann nach Cottbus. von Tristan Benten · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Robert Hartmann leitet das Spiel zwischen Cottbus und Essen – Foto: DFB

Am kommenden Spieltag kommt es zum Top-Spiel in der dritten Liga- Energie Cottbus (60 Punkte, 3. Platz) trifft auf Rot-Weiss Essen (64 Zähler, 2. Rang). Für dieses richtungsweisende Duell stellte der DFB einen Schiedsrichter mit Bundesliga-Erfahrung zur Verfügung. Robert Hartmann, der bereits seit 2011 in der höchsten deutschen Spielklasse agiert, wird die Spielleitung übernehmen.

Jahrelange Erfahrung Wenn Energie Cottbus auf Rot-Weiss Essen trifft ist Spannung vorhergesagt. Allen voran durch die enge Tabellensituation im oberen Drittel der Liga. Beide Fanlager stimmen sich allmählich ein für diese Partie. Durch die Wahl von Robert Hartmann als Unparteiischen soll gewährleistet werden, dass das Spiel auf höchstem Niveau geleitet wird und auch in hitzigen Situationen die nötige Ruhe bewahrt bleibt.

Die Bilanz des Schiedsrichters kann sich sehen lassen: Insgesamt hat Hartmann 177 Bundesliga-Einsätze, 140 2. Bundesliga-Spiele und 33 DFB-Pokal-Partien auf dem Buckel. In der 3. Liga pfiff er bisher 49 Partien, allerdings kein Spiel in der laufenden Spielzeit. Der 46-Jährige durfte in der aktuellen Saison dabei auch schon Samstagabend-Topspiele leiten, wie beispielsweise das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Köln am 22. Spieltag. Berührungspunkte mit beiden Klubs Mit beiden Traditionsvereinen ist Hartmann ebenfalls schon in Kontakt gekommen. Bei den Essenern war es zuletzt in der Saison 2022/23 gegen Wehen Wiesbaden der Fall, dass er als Schiedsrichter bei RWE agierte. Bei Cottbus war der 46-Jährige das letzte Mal im Jahr 2016 bei der 0:3-Niederlage gegen den FSV Mainz 05 im DFB-Pokal aktiv.