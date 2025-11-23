Die Jägersburger sind aktuell in der Saarlandliga das Maß aller Dinge – Foto: Sport News Südwest

Ein brutal dichtes Gedränge In der Saarlandliga geht es im Klassement sowohl oben als auch unten extrem spannend zu

Der vergangene Spieltag litt unter dem Frosteinbruch, der selbst auf Kunstrasenplätzen das Fußballspielen erschwerte. Insgesamt fielen vier Partien aus: Merchweiler - Brebach, Hasborn - Herrensohr, FCS II - Neunkirchen und Rastpfuhl - Elversberg II. Für die ersten drei Partien gibt es noch keine Nachholtermine. Das Spiel zwischen Rastpfuhl und Elversberg II soll am Mittwoch, 3. Dezember, um 19 Uhr nachgeholt werden. In Merchweiler, Hasborn und in Saarbrücken betraten die insgesamt sechs beteiligten Mannschaften jeweils noch zum Warmmachen den Platz, ehe die Schiedsrichter erkannten, dass eine Austragung jeweils ohne Gesundheitsgefährdung der Akteure nicht möglich ist.

Nach dem 2:2 (1:1) des bisherigen Tabellenletzten SG Marpingen-Urexweiler beim SC Reisbach sprach Gästetrainer Adetunji Adeyemi von einem gerechten Unentschieden. Der Reisbacher Kunsrasenplatz sei gut bespielbar gewesen. Wieder einmal konnte sich "Tunji" auf die Treffsicherheit seines Torjägers Björn Recktenwald verlassen, dessen Doppelpack ein Punktgewinn ermöglichte. Recktenwald bringt es als Toptorjäger der Liga bereits auf 15 Treffer. Den spielfreien Nachmittag des Spitzenreiters SV Elversberg II wollte dessen direkter Verfolger FSV Jägersburg dazu ausnutzen, den Rückstand auf den Ligaprimus bei einem Spiel mehr auf zwei Zähler zu verkürzen. Dieses Vorhaben sollte dann auch im Verfolgerduell gegen den Tabellendritten FC Palatia Limbach dank einer bärenstarken ersten Halbzeit gelingen. Der FSV setzte sich mit 4:1 (4:0) durch und vergrößerte somit auch den Vorsprung auf die Palatia auf sieben Punkte. "Wir werden auch weiterhin nur auf uns schauen und müssen unsere eigenen Hausaufgaben erledigen", sagt der Jägersburger Trainer Christian Frank.

Beim 2:1 (2:1)-Heimsieg der SF Köllerbach gegen Quierschied fielen sämtliche Treffer bereits in den ersten 25 Minuten. Köllerbachs Sportvorstand Bernd Gillet sprach von einem Spiel auf Augenhöhe. Man habe in der Vergangenheit des Öfteren enge Spiele nicht auf seine Seite ziehen können, doch dieses Mal wäre dies auch aufgrund des nötigen Glücks gelungen. Beide Mannschaften stehen im Tabellenmittelfeld. Die DJK Ballweiler-Wecklingen hat sich dank eines 4:0 (3:0)-Erfolges beim SV Saar 05 Saarbrücken im Kampf um den Klassenverbleib etwas Luft nach hinten verschafft. Die 05er übernahmen dagegen nach dieser zehnten Saisonniederlage die Rote Laterne. "Unser Sieg war hochverdient", freute sich DJK-Sportwart Dieter Rebmann. Nun müsse abgewartet werden, ob das für diesen Dienstag um 19 Uhr geplante Pokalheimspiel gegen den FV Diefflen witterungsbedingt über die Bühne gehen könne.