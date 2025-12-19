Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
In der Abstiegsrelegation 2024 war Mats Zechlin ein Held der Fortuna. – Foto: Arno Wirths
Ein Bruder-Trio begeistert bei Fortuna Dilkrath
Drei Brüder in einem Verein? Das ist selten. Und Mats, Ole und Luk Zechlin haben sich diese Konstellation gut überlegt. Doch bei Fortuna Dilkrath geht diese besondere Familiengeschichte auf. Wie die drei selbst ihre enge fußballerische Bindung empfinden.
Beim Bezirksligisten DJK Fortuna Dilkrath hat sich in dieser Saison eine besondere Konstellation entwickelt, die im Amateurfußball selten vorkommt: Mit Ole, Mats und Luk Zechlin stehen drei Brüder gemeinsam in derselben ersten Mannschaft. Ihr Zusammenspiel begann einst im heimischen Garten und findet nun in der Bezirksliga seine Fortsetzung.