Allgemeines
In der Abstiegsrelegation 2024 war Mats Zechlin ein Held der Fortuna.
In der Abstiegsrelegation 2024 war Mats Zechlin ein Held der Fortuna.

Ein Bruder-Trio begeistert bei Fortuna Dilkrath

Drei Brüder in einem Verein? Das ist selten. Und Mats, Ole und Luk Zechlin haben sich diese Konstellation gut überlegt. Doch bei Fortuna Dilkrath geht diese besondere Familiengeschichte auf. Wie die drei selbst ihre enge fußballerische Bindung empfinden.

Beim Bezirksligisten DJK Fortuna Dilkrath hat sich in dieser Saison eine besondere Konstellation entwickelt, die im Amateurfußball selten vorkommt: Mit Ole, Mats und Luk Zechlin stehen drei Brüder gemeinsam in derselben ersten Mannschaft. Ihr Zusammenspiel begann einst im heimischen Garten und findet nun in der Bezirksliga seine Fortsetzung.

RP / Heiko van der VeldenAutor