Ein Bruder-Trio begeistert bei Fortuna Dilkrath

Der 21-jährige Ole Zechlin wechselte zur Saison 2023/24 aus der A-Jugend des SC Union Nettetal nach Dilkrath. Obwohl er anfangs skeptisch war, wie das Zusammenspiel mit einem Bruder funktionieren könnte, entwickelte sich schnell ein sehr positives Gefühl. Ole Zechlin betont, wie besonders es sei, sportliche Erfolge nicht nur mit der Mannschaft, sondern auch mit seinem Bruder zu teilen. Der gemeinsam geschaffte Klassenerhalt in der Landesliga 2024 gehört für ihn zu den Momenten, die er nicht vergessen wird. Dass nun auch der jüngste Bruder dabei ist, empfindet er als Bereicherung. Früher habe er im Garten stets gegen ihn verloren, erzählt er lachend. Jetzt gemeinsam mit Luk Zechlin zu spielen – und sich im Training auch mal gegen ihn durchsetzen zu wollen – motiviere zusätzlich.

Seit Sommer alle vereint