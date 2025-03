Ein Bonuspunkt für den TSV Kammlach

Letztlich war die Punkteteilung leistungsgerecht und die Kammlacher können mit dem nicht unbedingt einkalkulierten Teilerfolg durchaus leben. Dabei lag der Aufsteiger zunächst sogar in Führung. Peter Müller hatte für die Unterallgäuer zum 1:0 getroffen. Doch die Bobinger fanden unmittelbar vor der Pause die passende Antwort. Oder besser gesagt, zwei Antworten. Denn zunächst durfte sich Serhat Fidan über den Ausgleich freuen, als sein als Flanke gedachter Ball immer länger wurde und über den Innenpfosten hinter die Linie prallte. Noch bevor der Halbzeitpfiff ertönte, nutzte Filip Marjanovic die Freiheiten, die ihm die Kammlacher gewährten, und schlenzte die Kugel erneut in die Maschen.

In der zweiten Halbzeit kämpften sich die Kammlacher ins Spiel zurück, es entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Acht Minuten vor dem Ende legte sich dann Fabian Reth den Ball zum Freistoß zurecht. Von der Strafraumgrenze verwandelte er direkt und sorgte so für den 2:2-Endstand.

Schiedsrichter: Christian Stober (Königsbrunn) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Peter Müller (24.), 1:1 Serhat Fidan (43.), 1:2 Filip Marjanovic (45.), 2:2 Fabian Reth (82.)