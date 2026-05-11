Spitzenreiter! Ein Bonus für eine jetzt schon überragende Saison 🔵⚪

Es ist offiziell: Durch die Wertung des Pesch-Spiels steht der Siegburger SV mit 59 Punkten ganz oben in der Mittelrheinliga. Doch während die Tabelle uns als Gejagte ausweist, herrscht im Verein vor allem eins: pure Gelassenheit.

Kein Zwang, kein Druck – nur Fußball Wir müssen eines ganz klar festhalten: Ein Aufstieg war für uns zu keinem Zeitpunkt der Saison ein Muss. Wir haben damit weder gerechnet noch fest kalkuliert. Während andere Vereine in dieser Liga den Aufstieg finanziell oder sportlich fest eingeplant haben und unbedingt hoch „müssen“, ist die aktuelle Situation für uns ein reines Geschenk.

Die Jungs haben es sich verdient Dass wir jetzt dort oben stehen, ist das Ergebnis harter, ehrlicher Arbeit unserer Mannschaft. Die Jungs haben sich jede einzelne Platzierung durch Leidenschaft auf dem Platz verdient. Wir haben – wie andere Teams auch – für die Regionalliga gemeldet, weil wir den Erfolg sportlich ernst nehmen. Aber: Wenn am Ende ein anderes Team ganz oben steht, bricht bei uns keine Welt zusammen.

Alles, was jetzt kommt, ist Zugabe Egal wie die nächsten Wochen ausgehen, unsere Jungs haben bereits jetzt eine großartige Saison gespielt. Jeder Sieg, jeder Punkt an der Tabellenspitze ist für uns ein Bonus. Wir haben keinen Zwang, wir haben keinen Druck – wir haben einfach nur Spaß am Erfolg.

Während sich andere vielleicht den Kopf über Tabellenkonstellationen zerbrechen, trainieren wir konzentriert weiter und genießen jede Minute dieser Saison. Wir backen weiterhin kleine Brötchen, aber die schmecken aktuell verdammt gut!

Weiterhin alles geben, Blues! 🦁💪