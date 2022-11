Ein böses Erwachen in der Nachspielzeit für den Bahlinger SC BSC nach achter Saisonniederlage nun Tabellenzehnter

Die spielerische Dominanz des BSC bleibt unbelohnt: Der Fußball-Regionalligist vom Kaiserstuhl verspielt bei Hessen Kassel eine 2:1-Führung und verliert am Ende mit 2:3.

Die Nachspielzeit im Auestadion lag bereits in den letzten Zügen, doch eigentlich war klar, dass im Regionalligaspiel zwischen dem gastgebenden KSV Hessen Kassel und dem Bahlinger SC noch ein Treffer fallen würde. 2:2 stand es zu diesem Zeitpunkt, ein Unentschieden hatte es aber für den BSC in zuvor 14 Saisonspielen noch nicht gegeben. Und tatsächlich: Eine allerletzte Flanke segelte in den Strafraum der Bahlinger, die die Lage nicht geklärt bekamen. Mehr bei BZ-Plus.