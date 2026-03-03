Ein bockstarker VfR Der VfR Bad Lobenstein bestätigte auch am vergangenen Wochenende die aktuell starke Form und setzte gegen Eintracht Eisenberg das nächste Ausrufezeichen. von VfR Bad Lobenstein // Thomas Eckert · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Cindy Scholz

Nach dem erfolgreichen Rückrundenauftakt in Neustadt wollte man im Lager des VfR unbedingt nachlegen und weiteren Boden im Abstiegskampf gutmachen. Das dies ausgerechnet gegen Angstgegner Eisenberg und endlich auch vor eigenem Publikum gelingen sollte, war am Ende sehr beeindruckend. SPIELBERICHT DES VfR BAD LOBENSTEIN // Thomas Eckert

In der ersten Halbzeit taten sich aber beide Mannschaften noch schwer, ordentlich ins Spiel zu finden und Torchancen blieben vorerst Mangelware. So konnte der VfR lediglich eine Kopfballchance von Leon Möschwitzer verbuchen und auch von Eisenberg kam nicht viel. Doch in der 16. Minute gingen die Schortentaler völlig überraschend in Führung. Nach einer Kette von Fehlern beim VfR, welche erst zu einem unnötigen Eckball und in dessen Folge zu einem Foulelfmeter führten, verwandelten sie diesen Elfer sicher zum 0:1. Danach musste sich der VfR erst einmal schütteln und hatte in Minute 26 ein erstes Highlight für den eigenen Anhang parat. Tom Becker schickte mit einem wunderbaren Steckpass Oliver Hölzel auf die Reise und dieser schloss mit sattem Schuss zum 1:1 ab. Danach eine Schusschance für Maurice Junge auf VfR- Seite, dessen Schuss aber knapp vorbei ging und noch eine Großchance für die Gäste, welche aber Richie Steinbach mit einer starken Parade zunichte machte. Als alle schon mit einem Unentschieden zur Pause rechneten, schlug der VfR nochmals zu. Ein abgewehrter Freistoß von Florian Wiechert landete erneut beim Freistoßschützen und dieser traf aus ca. 20 Meteren ins untere rechte Eck.