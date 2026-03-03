Ein bockstarker VfR

Nach dem erfolgreichen Rückrundenauftakt in Neustadt wollte man im Lager des VfR unbedingt nachlegen und weiteren Boden im Abstiegskampf gutmachen. Das dies ausgerechnet gegen Angstgegner Eisenberg und endlich auch vor eigenem Publikum gelingen sollte, war am Ende sehr beeindruckend.
SPIELBERICHT DES VfR BAD LOBENSTEIN // Thomas Eckert
In der ersten Halbzeit taten sich aber beide Mannschaften noch schwer, ordentlich ins Spiel zu finden und Torchancen blieben vorerst Mangelware. So konnte der VfR lediglich eine Kopfballchance von Leon Möschwitzer verbuchen und auch von Eisenberg kam nicht viel. Doch in der 16. Minute gingen die Schortentaler völlig überraschend in Führung. Nach einer Kette von Fehlern beim VfR, welche erst zu einem unnötigen Eckball und in dessen Folge zu einem Foulelfmeter führten, verwandelten sie diesen Elfer sicher zum 0:1. Danach musste sich der VfR erst einmal schütteln und hatte in Minute 26 ein erstes Highlight für den eigenen Anhang parat. Tom Becker schickte mit einem wunderbaren Steckpass Oliver Hölzel auf die Reise und dieser schloss mit sattem Schuss zum 1:1 ab. Danach eine Schusschance für Maurice Junge auf VfR- Seite, dessen Schuss aber knapp vorbei ging und noch eine Großchance für die Gäste, welche aber Richie Steinbach mit einer starken Parade zunichte machte. Als alle schon mit einem Unentschieden zur Pause rechneten, schlug der VfR nochmals zu. Ein abgewehrter Freistoß von Florian Wiechert landete erneut beim Freistoßschützen und dieser traf aus ca. 20 Meteren ins untere rechte Eck.
Diese doch recht glückliche Pausenführung sollten sich die Kurstädter in der zweiten Halbzeit so richtig verdienen. Sie zeigten nun eine der besten Halbzeiten der gesamten Saison und ließen keinen Zweifel aufkommen, wer hier am Ende den Platz als Sieger verlassen würde. Einzig an der Chancenverwertung sollte es zunächst noch mangeln. So scheiterte Tom Becker nur zwei Minuten nach Wiederbeginn freistehend am Gästetorwart und in der 54. Minute konnte dieser sogar gleich zweimal in Folge gegen Maurice Junge klären. Die größte Chance hatte in der 71. Spielminute Olver Hölzel, als er nach super Vorarbeit von Tim Gössinger und Markus Bär aus Nahdistanz nur die Lattenunterkante traf. Doch der VfR blieb weiter spielbestimmend und ließ vor dem eigenen Strafraum nichts anbrennen. In der Schlussphase konterten sie dann die Eisenberger noch zweimal sehenswert aus. Fünf Minuten vor Ende schickte zunächst Tim Gössinger Markus Baer auf die Reise und dessen flache Eingabe brauchte Maurice Fuchs nur noch einschieben. Und zwei Minuten später eine starke Balleroberung von Markus Baer am eigenen Strafraum mit anschließend sehenswertem Pass auf Maurice Fuchs. Dieser setzte sich auf der rechten Seite im Laufduell durch und die halbhohe Eingabe versenkte Oliver Hölzel traumhaft zum 4: 1 Endstand.