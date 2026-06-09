Ein Blick zurück auf die KK-Saison im Spielkreis Amberg/Weiden

Ungeschlagen beendeten Ligatorjäger und Kapitän Simon Schmid (in Rot) und sein FC Dießfurt eine herausragende Saison und kehren damit nach zwei Jahren in die Kreisliga zurück. – Foto: Dagmar Nachtigall

Im zweiten Teil des Rückblicks mit Zahlen, Daten und Fakten auf die Spielzeit 2025/26 im Kreis Amberg/Weiden beleuchtet FuPa die drei Kreisklassen-Staffeln Süd, West und Ost. Während sich im Süden und Westen schon frühzeitig im Kampf um die ganz vorderen Plätze die Spreu vom Weizen trennte – hier wie dort konnten sich zwei Mannschaften schon früh vom restlichen Starterfeld punktemäßig absetzen – herrschte in einer über die gesamte Spielzeit hinweg engen Spitzengruppe des Ostens Spannung bis zum letzten Spieltag, ehe der Titelträger und sein „Vize“ feststanden.

Zur Winterpause stellte sich die Situation an der Tabellenspitze der Südstaffel extrem dar: Die SG Traßlberg/Michaelpoppenricht und die DJK Ensdorf waren bei elf Punkten Vorsprung der Verfolgermeute weit enteilt, sie spielten quasi in einer eigenen Liga. Da zwischen den beiden Ausnahmeteams Punktgleichheit herrschte, durfte man sich auf eine mega spannende Restrückrunde einstellen, an deren Ende Topfavorit "TraPo" die Nase vorne hatte. Unter dem Strich konnten beide Topteams ihre eigenen Erwartungen erfüllen: Für "Trapo" zählte nur der Aufstieg, im zweiten Jahr des Bestehens der Spielgemeinschaft gab man sich vom ersten Spieltag an entschlossen, den Sprung in die höchste Liga des Spielkreises zu schaffen. Die DJK Ensdorf - sie sollte über den Umweg der Relegation ebenfalls den Kreisligaaufstieg eintüten - übertraf sich sogar noch, hatte sie das Saisonziel doch mit „vorne mitspielen“ formuliert, um am Ende als zweites Team der Südstaffel eine Etage höher zu klettern.

TuS Rosenberg II als Besitzer der "Roten Laterne", der SV Inter Bergsteig Amberg II auf Rele-Platz 13 und Kreisligaabsteiger SG Utzenhofen/Kastl auf dem zweiten Schleudersitz bildeten zum Jahreswechsel 25/26 den Kreis der "Sorgenkinder", die im nervenaufreibenden Daseinskampf steckten. Während Utzenhofen/Kastl noch Hoffnungen hegen konnte, das rettende Ufer noch zu erreichen, war klar, dass die Rosenberger Kreisligareserve und die Bezirksligareserve des SV Inter Bergsteig den einzigen Direktabsteiger und den zweiten Releganten unter sich ausmachen werden. Am Ende mussten beide in den saueren Apfel des Abstiegs beissen: Inter Bergsteig landete auf dem letzten Tabellenplatz, Rosenberg II - zum Saisonende 13. - verlor sein Relegationsmatch und muss nach zwei Jahren ebenfalls in die A-Klasse zurück. Die SG aus dem Vereinen DJK Utzenhofen und TuS Kastl belegte wohl nach 26 Spieltagen Rang 12, da aber nur der schlechteste Rangzwölfte aus den drei Kreisklassen in die Entscheidungsspiele musste, bedeutete das die Rettung.

Meister und Kreisligaaufsteiger: SG SVL Traßlberg/Michaelpoppenricht

Absteiger in die A-Klasse: SV Inter Bergsteig Amberg II, TuS Rosenberg II

Bestes Hinrundenteam: SG SVL Traßlberg/Michaelpoppenricht (35 Punkte)

Bestes Rückrundenteam: SG SVL Traßlberg/Michaelpoppenricht (32 Punkte)

Heimstärkstes Team: SG SVL Traßlberg/Michaelpoppenricht (32 Punkte)

Auswärtsstärkstes Team: DJK Ensdorf (36 Punkte)

"Unentschiedenkönig": SV Etzelwang (6x Remis)

Höchste Spielergebnisse: SG SVL Traßlberg vs. SV Loderhof 10:1 SV Kauerhof vs. TSV Kümmersbruck 8:2 SG SVL Traßlberg/Poppenricht vs. SV Inter Bergsteig Amberg II 7:0

Fairste Teams: SV Kulmain (30xGelb, 1 Zeitstrafe), Germania Amberg (40xGelb, 1xGelb-Rot, 1 Zeitstrafe), SV Inter Bergsteig Amberg II (42xGelb, 2 Zeitstrafen).

Rangliste Torjäger: Sebastian Hummel (DJK Ensdorf, 29 Treffer), Tobias Hüttner (SV Kauerhof, 28 Treffer), Peter Brunner (SV Etzelwang, 24 Treffer).

Kreisklasse Ost

Verlauf Aufstiegskampf

Die sich selbst zum Favoritenkreis zählende und den Ligathron besetzende DJK Irchenrieth lag vor dem Start in die Restrückrunde im März dieses Jahres im "Soll". Schärfste Verfolger des Ligaprimus waren der der SV Altenstadt/WN, der SV Waldau und Kreisligaabsteiger DJK Weiden In einer grundsätzlich engen Liga durfte man gespannt sein, wer am Ende die "Nase" vorne haben würde. Am Ende eines bis zum Schluß nervenaufreibenden Kampfes durfte die Häffner-Elf des SVA den "Pott" in die Höhe stemmen und kehrt damit nach zwei Jahren in die Kreisliga zurück. Zum "Knaller" entwickelte sich allerdings der TSV Pleystein, der sich nach einer unwiderstehlichen Aufholjagd mit vielen Wochen den Ungeschlagenseins am letzten Spieltag auf Tabellenplatz 2 hievte und - man bezeichnete es selbst im Verein als ein "kleines Wunder" - durch ein 3:2 im Rele-Match gegen die DJK ebenfalls das Ticket für die Kreisliga löste.

Verlauf Abstiegskampf

Nach einem bis zur Winterpause äußerst unbefriedigenden Saisonabschnitt, musste die SpVgg Windischeschenbach die so genannte "Rote Laterne" an den Christbaum im Sportheim hängen. Drei Punkte betrug der Abstand zur SG Püchersreuth/Floß auf Rang 13, "Schleudersitz 2" gehörte dem FC Luhe-Markt, den nur ein Punkt vom rettenden Ufer trennte. Wie am oberen Rand der Tabelle herrschte also noch mächtig Spannung bei der Beantwortung der Frage, wer es noch schaffen würde, den Kopf komplett aus der Schlinge zu ziehen, oder wer sich zumindest über den Umweg der Relegation die Möglichkeit erhalten könnte, den Ligaerhalt noch nachträglich einzutüten. Nach 26 Spieltagen stand fest, dass die SG Püchersreuth/Floß nach nur einem Jahr zurück in die A-Klasse muß. Die Truppe aus "Eschawo" sicherte sich die Teilnahme an den Entscheidungsspielen und nutzte schließlich die "Ehrenrunden", um den Ligaerhalt nachträglich zu fixieren. Dem FC Luhe-Markt - er blieb auf Rang 12 - reichten 27 Punkte, um sich ebenfalls in Sicherheit zu bringen, da man nicht der schlechteste Rangzwölfte war.

Meister und Kreisligaaufsteiger: SV Altenstadt/WN

Absteiger in die Kreisklasse: SG TSV Püchersreuth/Floß

Bestes Hinrundenteam: DJK Irchenrieth (27 Punkte)

Bestes Rückrundenteam: SV Altenstadt/VOH (28 Punkte)

Heimstärkstes Team: SV Altenstadt/VOH (30 Punkte)

Auswärtsstärkstes Team: DJK Irchenrieth (27 Punkte)

"Unentschiedenkönig": DJK Weiden (9xRemis)

Höchste Spielergebnisse: SpVgg Pirk vs. FC Luhe-Markt 9:0, SV Waldau vs. FC Luhe-Markt 7:0, SpVgg Pirk vs. DJK Irchenrieth 0:7.

Fairste Teams: SV Etzenricht II (35xGelb, 5 Zeitstrafen), DJK Neustadt/WN (47xGelb, 2xGelb-Rot, 1xRot, 1 Zeitstrafe), SpVgg Pirk (60xGelb, 1xGelb-Rot).

Rangliste Torjäger: Fabian Zaus (SV Altenstadt/WN, 27 Treffer), Ansalem Ogbonnaya (SV Altenstadt/WN, 22 Treffer), Patrick Michl (DJK Neustadt/WN, 20 Treffer).

Kreisklasse West

Verlauf Aufstiegskampf

Mit einem schon äußerst komfortablen Vorsprung von acht Punkten und ohne eine einzige Einbuße besetzte der FC Dießfurt zu Beginn der Winterpause den Tabellenthron und wurde den eigenen Erwartungen damit vollauf gerecht. Nach zwei Spielzeiten Kreisklasse war der Weg für die Ruda-Crew in Richtung Kreisliga vorgezeichnet. Hinter dem souveränen Primus belegt der letztjährige Vizemeister SV Neusorg Rang 2, der wiederum bei einem Abstand von ebenfalls acht Zählern auf die Plätze 3 und 4 - dort rangierten der SV Hahnbach II und dem SVSW Kemnath - die besten Karten besaß, zum zweiten Mal in Folge relegieren zu dürfen. Nun, der Zug FC Dießfurt hatte bis zum Saisonende keine Bremse, unaufhaltsam steuerte der Tabellenführer ungeschlagen durch die Restrückrunde und sicherte sich bereits am 24., also drittletzten Spieltag die Meisterschaft, während die Müller-Truppe aus Neusorg ebenfalls am letzten Aprilwochenende die Vizemeisterschaft klar machte. Über den dritten Platz schließlich durfte sich der SV Hahnbach II freuen, der als punktbester Rangdritter ebenfalls wie der SVN in die Relegation ging. Der Aufstieg sollte beiden aber nicht gelingen, bereits in der ersten Runde kam für sie das Aus im Bemühen, eine Etage höher zu klettern.

Verlauf Abstiegskampf

Für gleich vier Mannschaften sollten Weihnachts- und Adventszeit des letzten Jahres weniger besinnlich werden, sie gingen sorgenbepackt in die Spielpause ab November. Mit jeweils 11 Punkten auf der Habenseite rangierten der TSV Pressath, der TSV Königstein II und der SV 08 Auerbach II vor dem zwei Zähler weniger besitzenden Träger der "Roten Laterne", dem SC Schwarzenbach in der unangenehmen Region des Klassements. Ein Kampf bis zum letzten Spieltag ums nackte Dasein zeichnete sich ab, alle Kellerkinder sollten quasi ab März ein jedes Wochenende vor einem Endspiel stehen. Als die Saison auf die Zielgerade einbog, meldete sich der TSV Königstein II und gab bekannt, freiwillig den Gang in die A-Klasse anzutreten. Der SC Schwarzenbach, in der Endabrechnung auf Platz 14, profitierte davon und bekam die Chance, dem Abstieg über die Relegation doch noch von der Schippe zu springen, was ihm aber nicht gelingen sollte. Und auch der SV 08 Auerbach II - am Ende der punktemässig schlechteste Rangzwölfte aller drei Kreisklassen - muß in den saueren Apfel beissen, in der kommenden Spielzeit eine Etage tiefer an den Start zu gehen, verlor er doch gleich das erste Rele-Match nach Elfmeterschiessen und folgt damit seinen Mitstreitern im Tabellenkeller der Weststaffel in die A-Klasse.

Meister und Kreisligaaufsteiger: FC Dießfurt

Absteiger in die A-Klasse: SC Schwarzenbach, TSV Königstein II, SV 08 Auerbach II.

Bestes Hinrundenteam: FC Dießfurt (35 Punkte)

Bestes Rückrundenteam: FC Dießfurt (35 Punkte)

Heimstärkstes Team: FC Dießfurt (35 Punkte)

Auswärtsstärkstes Team: FC Dießfurt (35 Punkte)

"Unentschiedenkönig": SV Wildenreuth (10xRemis)

Höchste Spielergebnisse: SV Hahnbach II vs. SV 08 Auerbach II 9:1, SG DJK Seugast/Schlicht II vs. SC Schwarzenbach 8:0.

Fairste Teams: SV Wildenreuth (37xGelb, 1xGelb-Rot, 3 Zeitstrafen) TSV VfB Mantel (51xGelb, 1xGelb-Rot, 1 Zeitstrafe) TSV Reuth (50xGelb, 1x Rot, 4 Zeitstrafen).

Rangliste Torjäger: Simon Schmid (FC Dießfurt, 27 Treffer), Serhat Kaya (SVSW Kemnath, 23 Treffer), David Smolak (SG DJK Seugast/Schlicht II, 19 Treffer).