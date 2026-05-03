Ein bitterer Tag in Wilhelmshaven Spelle verliert 0:2 von red · Heute, 18:18 Uhr · 0 Leser

– Foto: SCSV

Oberligist SC Spelle-Venhaus kassiert beim SV Wilhelmshaven eine unnötige 0:2-Niederlage (0:0). Die Emsländer verfügten über mehr Torchancen, waren aber nicht effektiv genug. Zudem schied Jost Krone verletzt aus. „Ein gebrauchter Tag“, stellte Co-Trainer Marius Kattenbeck fest.

Besonders bitter ist die Verletzung von Jost Krone. Der junge Abwehrrecke ging nach einer halben Stunde ins Kopfballduell und knickte um. Nach Behandlungspause musste er ausgewechselt werden. Leon Dosquet kam in die Partie. Krone wurde mit Verdacht auf eine Fraktur ins Krankenhaus gebracht. Die Niederlage war überflüssig. Denn die Schwarz-Weißen verfügten über ein Chancen-Plus. „Wir waren zwischen den Strafräumen auf jeden Fall die aktivere Mannschaft, hatten auch mehr Ballbesitz und mehr vom Spiel. Man muss uns einfach ankreiden, dass wir die Tore nicht schießen“, sagte Kattenbeck. Da sei der Gastgeber deutlich effektiver gewesen.

Die Emsländer starteten gut in die Partie und verfügten über die ersten beiden Möglichkeiten. Zunächst verpasste Torjäger Tom Winnemöller nach einer Hereingabe von Tjark Höpfner das SVW-Gehäuse knapp (5.). Neun Minuten später wehrte Wilhelmshavens Torwart Ajdin Herovic einen Kopfball des Speller Mittelstürmers nach Hereingabe von Leon Gensicke ab. Die beste Chance verzeichnete der SCSV kurz vor dem Seitenwechsel: Nach einem Freistoß aus der eigenen Hälfte leitete Leon Dosquet den Flugball weiter auf Tom Winnemöller, der das Leder zu Steffen Wranik beförderte, der knapp links am Tor vorbeischoss. Der Gastgeber verfügte im ersten Durchgang über zwei Gelegenheiten: Nach einer Flanke auf den langen Pfosten verzog ein Wilhelmshavener (15.). Unmittelbar vor dem Pausenpfiff wehrte SCSV-Torwart Bernd Lichtenstein den Ball nach einem Schuss aus etwa 16 Metern ab.Kattenbeck sprach zum Seitenwechsel von einem gerechten Unentschieden. Der SCSV hatte gute Ballbesitzphasen, „aber der Übertrag nach vorn fehlte. Da müssen wir noch etwas genauer werden.“