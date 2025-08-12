Ingolstadt oftmals einen Schritt zu spät gegen starke Neumarkter – Foto: Zink

„Ein bitterer Punktverlust“- Ingolstadt verliert in Neumarkt 4. Spieltag der Bayernliga Nord: Konsequente Neumarkter schlagen Ingolstadt-Reserve mit 2:1 Verlinkte Inhalte Bayernliga Nord ASV Neumarkt Ingolstadt II

Der ASV Neumarkt feiert einen wichtigen Heimsieg gegen die Reservemannschaft des FC Ingolstadt und landet damit vorzeitig auf dem vierten Tabellenplatz in der Bayernliga Nord. Die Gastgeber festigen somit vorerst ihre Position im oberen Tabellenbereich, während die Ingolstädter aktuell auf dem 12. Rang verharren.

Eine hart umkämpfte Partie lieferten sich die beiden Teams über die gesamte Spieldauer. Am Ende durften allerdings die Hausherren jubeln: Mjaki brachte sein Team mit seinem dritten Saisontreffer bereits in der 13. Minute in Führung, ehe Misetic in der 74. Minute nach einem Standard per Kopf auf 2:0 erhöhte. Der Anschlusstreffer von Ingolstadts Davide Sekulovic in der 88. Minute kam dann zu spät, um Neumarkt den Dreier noch streitig zu machen.