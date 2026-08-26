„Ein bisschen gruselig“: Fußballprofi Itter zieht Bilanz

Fühlt sich beim Fußball-Zweitligisten Greuther Fürth sehr wohl: der gebürtige Mittelhesse Gian-Luca Itter. © IMAGO/Nordphoto

Wetzlar. Gian-Luca Itter ist heute 27 Jahre alt. Der gebürtige Mittelhesse, der das Fußballspielen einst beim FC Cleeberg gelernt hat, steht beim Zweitligisten Greuther Fürth unter Vertrag. In der vergangenen Saison hat er mit den Kleeblättern erst in der Relegation denkbar knapp den Abstieg in die Drittklassigkeit verhindern können.