 2026-08-25T09:27:31.124Z

Ligabericht

„Ein bisschen gruselig“: Fußballprofi Itter zieht Bilanz

2. BL: +++ Vor fast genau zehn Jahren schnappt sich der Mittelhesse Gian-Luca Itter die höchste Auszeichnung im deutschen Jugendbereich. So denkt der Fußballprofi heute darüber +++

von Redaktion · Heute, 20:19 Uhr · 0 Leser
Fühlt sich beim Fußball-Zweitligisten Greuther Fürth sehr wohl: der gebürtige Mittelhesse Gian-Luca Itter. © IMAGO/Nordphoto
Fühlt sich beim Fußball-Zweitligisten Greuther Fürth sehr wohl: der gebürtige Mittelhesse Gian-Luca Itter. © IMAGO/Nordphoto

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Luca Itter
Luca Itter

Wetzlar. Gian-Luca Itter ist heute 27 Jahre alt. Der gebürtige Mittelhesse, der das Fußballspielen einst beim FC Cleeberg gelernt hat, steht beim Zweitligisten Greuther Fürth unter Vertrag. In der vergangenen Saison hat er mit den Kleeblättern erst in der Relegation denkbar knapp den Abstieg in die Drittklassigkeit verhindern können.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.