„Ein bisschen Gerechtigkeit“ – Geiselbullach verspielt Tabellenführung im Nachholspiel

Mit einem Sieg im Wiederholungsspiel beim SC Oberweikertshofen II wollte der TSV Geiselbullach die alleinige Tabellenführung vor dem SC Weßling übernehmen. „Das war unser vorgegebenes Ziel“, meinte der TSV-Spielertrainer Stefan Held. Doch es kam anders. Mit 1:2 (1:1) verlor der Favorit bei der SCO-Reserve – es war die allererste Niederlage in der laufenden Saison. Die Fabelserie des TSV von 19 ungeschlagenen Spielen in Serie ist damit gerissen.

Zumindest hätte seine Elf ein Unentschieden verdient gehabt, meinte Held, der wegen einer Schulterverletzung das Spiel nur vom Spielfeldrand aus betreuen konnte. Aber: „Wir haben unsere Spielsituationen nicht zu 100 Prozent zu Ende gespielt.“ Auch in den zweiten 45 Minuten sei seine Mannschaft zwar spielbestimmend gewesen, aber längst nicht mehr so zwingend in den einzelnen Aktionen.

„Da brauchen wir nicht drum herumreden. Bullach war insgesamt die spielbestimmende Mannschaft mit den klar besseren Chancen“, pflichtete SCO-Coach Daniel Stapfer seinem Bullacher Trainer-Kollegen bei. Er sagte aber auch: „Mit dem Sieg ist uns ein bisschen Gerechtigkeit widerfahren.“