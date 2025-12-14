Ein bisschen Champions League in Uedesheim

Auf der Bezirkssportanlage am Norfer Weg in Uedesheim gab es nichts weniger als die Zukunft des deutschen Fußballs zu sehen. Das vom SV Uedesheim ausgerichtete Spielfestival führte auf neun Kleinfeldern 18 Mannschaften mit mehr als 120 Kindern aus acht Vereinen zusammen.
Bei den „Festivals“ für G- und F-Junioren (Altersklasse U7 und U8/U9), eine Erweiterung der im März 2022 auf dem Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) beschlossenen und seit der Saison 2024/25 für alle Landesverbände verpflichtenden Reform des Kinderfußballs, treten die kleinen Kicker in wechselnden Spielformen – in Uedesheim 4 gegen 4 und 4+1 gegen 4+1 – gegeneinander an. Der große Vorteil dabei, erklärt Conrad Mummert, als Jugendleiter und 2. Vorsitzender des SV Uedesheim ein absoluter Verfechter dieser Idee: „Alle Kinder spielen durchgehend. Die kleinen Teams sorgen für viele Ballkontakte, häufige Torabschlüsse und zahlreiche Entscheidungen.“
Der kindgerechte Champions-League-Modus sieht zehn Runden über je acht Minuten vor. Ergebnisse werden nicht mehr zwingend festgehalten, Tabellen gibt es gar nicht. Stattdessen steigen Gewinner ein Feld auf, Verlierer ein Feld ab. So entsteht ein lebendiger Turniercharakter, der perfekt auf das Niveau der Kinder abgestimmt ist. Mummert: „Jede Runde bietet eine neue Chance, es gibt Höhen und Tiefen, Comebacks, knappe Spiele und Überraschungen. Unterschiedlich starke Teams finden über die Runden automatisch ihr jeweiliges Leistungsniveau, ohne dass jemand warten oder ausscheiden muss. Die meisten Partien sind eng und umkämpft.“ Für die Entwicklung der Kinder nutzlose Kantersiege oder deprimierend deutliche Niederlagen sind damit fast ausgeschlossen.
Die Kinder regeln ihre Angelegenheiten im Spiel in Eigenregie. Nur in Ausnahmefällen, etwa bei groben Unsportlichkeiten oder wenn die Kinder trotz allem Bemühen zu keiner Einigung kommen, helfen die Erwachsenen am Rand. „Die Kinder übernehmen so auf dem Platz Verantwortung und entscheiden viele Situationen selbst“, fasst Mummert zusammen. „Zudem achten Trainer und Zuschauer gemeinsam auf eine positive, respektvolle Stimmung.“
Weil Papa und Mama, die das Fußballspiel ihrer Kinder ernster nehmen, als es vielleicht sein muss, zunehmend zum Problem werden – in Dortmund prügelten sich Eltern wegen einer Schiedsrichterentscheidung mitten auf dem Platz vor den Augen ihrer Kinder –, gibt es klare Leitlinien: Erst die Ansprache durch die jeweiligen Trainer, die sich eine Viertelstunde vor Turnierbeginn zu einer Kurzbesprechung zusammenfinden und sich während der Partien in einer gemeinsamen Coaching-Zone aufhalten, dann durch den Ausrichter und als letzte Maßnahme, die höfliche, aber bestimmte Aufforderung, die Anlage zu verlassen.
Zu Beginn des Jahres hatten DFB-Nachwuchsdirektor Hannes Wolf und der ehemalige Bundesliga-Profi Mike Hanke in Holzheim die „Trainingsphilosophie Deutschland“ im Rahmen eines Demo-Trainings mit der D-Jugend der HSG vorgestellt. Ihre wichtigste Botschaft: „Alle spielen immer, die ganze Zeit – das ist im Nachwuchsbereich wichtiger als das Ergebnis.“ Der Fußballverband Niederrhein legt seit dieser Saison den Fokus auf die Festivals bei den G- und F-Junioren. „Die neuen Spielformen werden von den Vereinen akzeptiert und umgesetzt“, versichert Leon Michalsky, Vorsitzender im Jugendausschuss des Fußballkreises Grevenbroich/Neuss. „Um die Vereine organisatorisch nicht zu überfordern, haben wir in der Hinrunde ganz bewusst nicht mehr als sieben Spieltage angesetzt. Das werden wir in der Rückrunde steigern.“
Die Veranstaltung in Uedesheim war eine Ausnahme. „In der Regel nehmen an einem Festival der G- und F-Junioren vier Vereine teil“, erklärt Michalsky, der in Uedesheim für sein Engagement im Jugendfußball auf Kreis- und Verbandsebene, als Mitglied des DFB-Junior-Teams, von DFB-Vizepräsident Peter Frymuth geehrt wurde. „Ein Verein kommt im besten Fall mit zwei Teams. Somit nehmen an einem Festival bis zu acht Teams teil – es können aber auch mehr oder weniger sein. Diese Flexibilität ist gewollt. Das starre 1:1, ein Verein gegen einen anderen Verein, gibt es in dieser Altersklasse nicht mehr.“
Die neuen Wettbewerbsformen sorgen darüber hinaus dafür, dass Kopfbälle nahezu ausgeschlossen sind. Denn: Die Spielfeldgröße ist deutlich kleiner, Einwurf und Abstoß werden durch das Eindribbeln ersetzt, ein Abschlag durch den Torwart findet kaum statt. Im Training könnte das Hochspringen und das richtige Treffen des Balles dennoch erlernt werden – bei den Jüngsten mit Luftballons oder Schaumstoffbällen.