Ein bisschen Champions League in Uedesheim

Keine Schiedsrichter

Die Kinder regeln ihre Angelegenheiten im Spiel in Eigenregie. Nur in Ausnahmefällen, etwa bei groben Unsportlichkeiten oder wenn die Kinder trotz allem Bemühen zu keiner Einigung kommen, helfen die Erwachsenen am Rand. „Die Kinder übernehmen so auf dem Platz Verantwortung und entscheiden viele Situationen selbst“, fasst Mummert zusammen. „Zudem achten Trainer und Zuschauer gemeinsam auf eine positive, respektvolle Stimmung.“

Rabiate Eltern

Weil Papa und Mama, die das Fußballspiel ihrer Kinder ernster nehmen, als es vielleicht sein muss, zunehmend zum Problem werden – in Dortmund prügelten sich Eltern wegen einer Schiedsrichterentscheidung mitten auf dem Platz vor den Augen ihrer Kinder –, gibt es klare Leitlinien: Erst die Ansprache durch die jeweiligen Trainer, die sich eine Viertelstunde vor Turnierbeginn zu einer Kurzbesprechung zusammenfinden und sich während der Partien in einer gemeinsamen Coaching-Zone aufhalten, dann durch den Ausrichter und als letzte Maßnahme, die höfliche, aber bestimmte Aufforderung, die Anlage zu verlassen.

Im Fußballkreis Grevenbroich/Neuss Zu Beginn des Jahres hatten DFB-Nachwuchsdirektor Hannes Wolf und der ehemalige Bundesliga-Profi Mike Hanke in Holzheim die „Trainingsphilosophie Deutschland“ im Rahmen eines Demo-Trainings mit der D-Jugend der HSG vorgestellt. Ihre wichtigste Botschaft: „Alle spielen immer, die ganze Zeit – das ist im Nachwuchsbereich wichtiger als das Ergebnis.“ Der Fußballverband Niederrhein legt seit dieser Saison den Fokus auf die Festivals bei den G- und F-Junioren. „Die neuen Spielformen werden von den Vereinen akzeptiert und umgesetzt“, versichert Leon Michalsky, Vorsitzender im Jugendausschuss des Fußballkreises Grevenbroich/Neuss. „Um die Vereine organisatorisch nicht zu überfordern, haben wir in der Hinrunde ganz bewusst nicht mehr als sieben Spieltage angesetzt. Das werden wir in der Rückrunde steigern.“