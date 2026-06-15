Ein Bezirksliga-erprobter Stürmer für Bernried Der 18-jährige Silvio Kleiner wechselt von der SG Chambtal zum Kreisliga-Aufsteiger von PM / Florian Würthele · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Silvio Kleiner (Mitte) wird von den Verantwortlichen des SV Bernried willkommen geheißen. – Foto: Verein

Kreisliga-Newcomer SV Bernried darf sich über einen Neuzugang freuen: Zur kommenden Saison schließt sich der 18-jährige Silvio Kleiner der Mannschaft von Spielertrainer Tomas Peterik an. Kleiner wechselt vom Bezirksliga-Absteiger SG Chambtal nach Bernried und bringt trotz seines jungen Alters bereits eine gewisse Bezirksliga-Erfahrung mit.

23 Bezirksligaspiele absolvierte der junge Offensivspieler als eigentlicher Noch-A-Jugendlicher in der abgelaufenen Saison. Dabei stand er 14 Mal in der Startelf. Ihm gelangen zwei Tore. Ausgebildet wurde Kleiner unter anderem vom ASV Cham, ehe er in der A-Jugend für die JFG Drei Wappen spielte. Nicht nur sportlich sei er eine Bereicherung, auch charakterlich passe er laut einer Vereinsmeldung hervorragend in die junge, ehrgeizige Mannschaft des SV Bernried. „Wir freuen uns sehr, mit Silvio einen weiteren talentierten Spieler für unseren Weg gewonnen zu haben. Mit dieser Verpflichtung unterstreicht der SV Bernried seine Ausrichtung, jungen Spielern aus der Region eine attraktive sportliche Perspektive zu bieten“, teilt sein neuer Verein mit.



Silvio Kleiner selbst sagt über seinen Wechsel: „Ich freue mich sehr, zum SV Bernried gewechselt zu sein. Ausschlaggebend waren für mich vor allem die vielen jungen Spieler in der Mannschaft und die hervorragende Teamchemie. Ich hoffe auf eine erfolgreiche Saison mit viel Spaß und gemeinsamen Erfolgen.“





Bereits in den vergangenen Jahren konnte der SVB mit Bastian Gleixner, Lukas Stangl, Pascal Thünken und Winni Kleiner mehrere junge Talente von seinem Weg überzeugen. Sie hatten einen entscheidenden Anteil am diesjährigen Aufstieg. Die Verpflichtung von Kleiner sei daher „nicht nur eine Verstärkung für unseren Kader, sondern auch ein weiterer Schritt in der konsequenten Umsetzung unserer Vereinsphilosophie“. In der kommenden Saison geht die Peterik-Elf in der Kreisliga West an den Start. Neben der SG Silbersee ist man nur einer von zwei Vertretern aus dem Landkreis Cham in der „Schwandorfer“ Kreisliga-Staffel.