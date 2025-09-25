– Foto: Eintracht Braunschweig

Ein bewegender Einblick in Verantwortung, Erinnerung und Gegenwart Eintracht-U17 besucht Gedenkstätte Bergen-Belsen Verlinkte Inhalte U17-DFB-NL Gr. A E. Braunsch.

Die U17 von Eintracht Braunschweig hat Mitte September ein Zeichen gesetzt – für Erinnerung, für gesellschaftliche Verantwortung und gegen das Vergessen. Am 16. September besuchte das Team gemeinsam mit Betreuern und dem Trainerstab die Gedenkstätte Bergen-Belsen, um sich vor Ort mit der Geschichte des ehemaligen Konzentrationslagers auseinanderzusetzen. Es war ein Besuch, der weit über den sportlichen Alltag hinausging – und der seine Spuren hinterlassen hat.

Mit dem Mannschaftsbus der Profis machte sich das Team des Nachwuchsleistungszentrums auf den Weg in die südliche Lüneburger Heide. Vor Ort begann der Tag mit einer fundierten Einführung in die historische Entwicklung des Ortes – von einem Kriegsgefangenenlager über das Konzentrationslager bis hin zum sogenannten Displaced Persons Camp nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Anschluss führte das pädagogische Team der Gedenkstätte die jungen Löwen über das Gelände und durch die eindrückliche Ausstellung. Die zweistündige Führung bot keine leichten Bilder – aber eindrückliche Erkenntnisse. Besonders im Mittelpunkt standen persönliche Schicksale, die den Spielern die abstrakten Zahlen in konkrete Biografien verwandelten.

Am Folgetag wurde der Lernprozess im Nachwuchsleistungszentrum fortgesetzt. Mitarbeitende der Gedenkstätte führten einen dreistündigen Workshop durch, der den Bogen in die Gegenwart spannte: Diskriminierung, Ausgrenzung, Verantwortung – Themen, die in jeder Gesellschaft und auch im Sport eine Rolle spielen. Die Nachwuchsspieler tauschten sich offen über ihre Eindrücke aus, stellten Fragen, diskutierten – und reflektierten gemeinsam, was die Geschichte von Bergen-Belsen auch heute noch bedeutet. Die Bildungsmaßnahme war mehr als ein Projekt – sie war Teil der sozialen Verantwortung, die Eintracht Braunschweig als Ausbildungsverein für junge Menschen übernimmt.