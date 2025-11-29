Ein besonders launischer Gegner wartet auf Viktoria Goch

Nach zwei Wochen ohne Pflichtspiel ist der Landesligist Viktoria Goch am Sonntag um 15.30 Uhr beim GSV Moers gefordert – und kann dabei immerhin auf frische Beine setzen. Denn am vergangenen Wochenende fiel die Partie gegen den VfB Speldorf aus, weil die Stadt Goch den Rasen im Hubert-Houben-Stadion wegen des regnerischen Wetters gesperrt hatte. Selbst der neue Kunstrasen war kaum nutzbar. Und das hatte auch ganz unmittelbare Konsequenzen auf das Team.
„Das Training war schon sehr, sehr grenzwertig. Die Verletzungsgefahr ist einfach zu groß“, sagt Viktoria-Coach Kevin Wolze. Das Duell mit dem VfB Speldorf wird am Donnerstag, 4. Dezember, um 20 Uhr nachgeholt. Vorher bekommen es die Gocher am Sonntag mit dem Tabellenelften GSV Moers zu tun, der vor zwei Jahren noch die Aufstiegspläne der Viktoria in der Bezirksliga durchkreuzt und sich am Ende mit zwei Punkten Vorsprung den Titel geholt hatte.
Während die Viktoria im Folgejahr im fünften Anlauf endlich die ersehnte Rückkehr in die Landesliga unter Dach und Fach bringen konnte, hielt der GSV Moers eine Etage höher ungefährdet die Klasse. Das Team von Dirk Warmann, der bereits seit 2017 für den GSV an der Seitenlinie steht, landete mit 49 Punkten auf Platz zehn im gesicherten Mittelfeld.
In dieser Saison hat sich der GSV Moers nach überzeugendem Start mit sieben Zählern aus den ersten drei Spielen wieder ins Niemandsland der Tabelle manövriert. Auffällig ist die Spannbreite der Ergebnisse: Auf überzeugende Auftritte – wie das 4:0 beim Tabellendritten SV Scherpenberg oder das 1:1 gegen Spitzenreiter VfB Bottrop – folgen immer wieder Punktverluste gegen Teams aus dem Tabellenkeller – etwa beim 4:4 bei Schlusslicht Rhenania Bottrop oder beim torlosen Remis gegen die SGS Essen.
Ein positives Ausrufezeichen konnte der GSV Moers zuletzt im Viertelfinale des Kreispokals setzen. Dort setzte sich die Mannschaft am vergangenen Samstag mit 3:1 gegen den Ligakonkurrenten SV Budberg durch.
Kevin Wolze, der die Stadt Moers aus seiner Zeit beim MSV Duisburg gut kennt, hat den kommenden Gegner bereits mehrfach beobachtet. Für ihn spiegelt der aktuelle Tabellenplatz nicht das Potenzial wider, das in der Mannschaft stecke. „Schaut man sich den Kader in der Breite an, sieht man schnell, dass sie eigentlich hinter ihren Möglichkeiten bleiben. Vom System und vom Aufbau her spielen die Moerser sehr guten Fußball – nur der letzte Punch fehlt manchmal“, sagt der Viktoria-Coach.
Dementsprechend schätzt er die Aufgabe für seine Mannschaft ein. „Wir sind gewarnt und wissen, dass die Moerser an einem guten Tag jede Mannschaft in dieser Liga schlagen kann. Das haben sie bereits gezeigt. Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe“, sagt Wolze.
Die Eindrücke aus der Trainingswoche sind positiv. „Wir haben gut trainiert. Gabriel Preuß ist nach seiner Schulterverletzung wieder dabei. Ben Pauls hat das Lauftraining aufgenommen. Das ist beides sehr erfreulich“, sagt Kevin Wolze.