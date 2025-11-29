Ein besonders launischer Gegner wartet auf Viktoria Goch

Dementsprechend schätzt er die Aufgabe für seine Mannschaft ein. „Wir sind gewarnt und wissen, dass die Moerser an einem guten Tag jede Mannschaft in dieser Liga schlagen kann. Das haben sie bereits gezeigt. Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe“, sagt Wolze.

Die Eindrücke aus der Trainingswoche sind positiv. „Wir haben gut trainiert. Gabriel Preuß ist nach seiner Schulterverletzung wieder dabei. Ben Pauls hat das Lauftraining aufgenommen. Das ist beides sehr erfreulich“, sagt Kevin Wolze.