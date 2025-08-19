Ein besonderes Wiedersehen für Carl Leonhard

Hummetroth. „Ich komme gerade von meiner Einschulung“, sagt Carl Leonhard mit einem Lachen am Telefon. Der 24 Jahre alte Gernsheimer hat seine Ausbildung als Tischler begonnen – ein neuer Lebensabschnitt, zurück in der Heimat. Auch fußballerisch geht Leonhard seit dieser Saison neue Wege. Von Regionalligist Phoenix Lübeck ist er im Sommer zum Hessenliga-Aufsteiger SV Hummetroth gewechselt und hat sich gleich als Nummer eins etabliert. Nun wartet am Mittwoch ein ganz besonderes Spiel auf den 1,86 Meter großen Schlussmann der Odenwälder. Es geht gegen seinen ehemaligen Verein SV Darmstadt 98. Das Echo überträgt die Partie ab 19 Uhr im Livestream.

Sieben Jahre lang kickte Carl Leonhard in der Jugend des SV Darmstadt 98. Von der U13 bis zu den Profis, für die er in seinem zweiten Jahr bei den A-Junioren noch als dritter Torwart fungierte. Hier unterzeichnete er einen Profivertrag und trainierte als „Local Player“ an der Seite von Daniel Heuer Fernandes, der dann zum Hamburger SV wechselte, später mit Florian Stritzel (heute SV Wehen Wiesbaden) und dem heutigen Lilien-Kapitän Marcel Schuhen. Auch wenn nur ein, zwei Spieler im heutigen Lilien-U21-Team stünden, die er noch kenne, so sei es doch etwas Schönes, auf den alten Verein zu treffen.

„Es werden viele Freunde und Familie da sein“, erzählt er. Und natürlich sei ein Hintergedanke, sich gegen den Ex-Club und vor großer Kulisse in Erbach besonders beweisen zu wollen, sagt Leonhard, dem Hummetroths Trainer Artug Özbakir großen Ehrgeiz attestiert. „Er ist sofort angekommen im Team, charakterlich ein super Typ“, sagt Coach Özbakir. Bestes Beispiel: Der 24-jährige Keeper feiert jedes Tor mit seinen Teamkollegen, rennt dafür extra über den ganzen Platz, um sich in die Jubeltraube zu werfen. Ja, das habe sich eben so ergeben und sei nur folgerichtig, schließlich hätten seine Teamkollegen ihn auch alle geherzt, als er den Elfmeter gegen den FC Gießen parierte. Damit ebnete Leonhard den 3:0-Sieg zum Auftakt in die Hessenliga. Ein perfekter Start. Seither musste er in drei Spielen noch nicht hinter sich greifen. „Es kam ehrlich gesagt auch noch nicht so viel auf mein Tor, die Jungs verteidigen das als Team echt gut“, lobt er seine Vorderleute. Das könnte gegen die spielstarken „kleinen Lilien“ diesmal besonders herausfordernd werden.

Über Silas Zehnder nach Hummetroth gekommen

Dass Leonhard nach Jahren in der Regionalliga beim 1. FC Kaiserslautern II, RW Koblenz und Phoenix Lübeck überhaupt in Hummetroth landete, hat viel mit einer weiteren Ex-Lilie, nämlich Silas Zehnder, zu tun. „Wir kennen uns schon länger und er hat nur Gutes über den Verein erzählt“, erklärt er. Und auch das Engagement von Hummetroths Mäzen Stefano Trizzino findet der in Seeheim-Jugenheim geborene Torwart lobenswert. „Stefano wird ja gerne als Kreisliga-Hopp bezeichnet. Ich kann daran nichts Schlechtes finden. Er investiert wie Hopp viel Geld in den Breitensport. Und was Hopp für seine Region getan hat, ist ihm hoch anzurechnen.“ Natürlich sei das Projekt vielleicht nichts für Fußballromantiker, aber immerhin investierte Trizzino in einen Verein, dem er verbunden ist und für den er selbst gespielt hat. Das sei daher mit anderen Clubs nicht zu vergleichen, etwa mit RB Leipzig.

Iker Casillas ist das große Vorbild

Apropos große Fußball-Bühne: Gegen Borussia Dortmund erlebte Leonhard im vergangenen Jahr ein besonderes Spiel. In der ersten Runde des DFB-Pokals spielte er mit Phoenix Lübeck vor 52.000 Zuschauern im Hamburger Volksparkstadion gegen den Champions-League-Finalisten des Vorjahres. „Das war definitiv mein größtes Spiel“, erinnert er sich trotz 1:4-Niederlage gerne zurück. „Wir hatten sogar noch drei Aluminiumtreffer.“ Das getauschte Trikot des damaligen BVB-Keepers Gregor Kobel kriege nach seinem geplanten Umzug auch einen Ehrenplatz, neben dem unterschriebenen Dress seines großen Jugendidols Iker Casillas. „Er ist für mich nach Manuel Neuer der beste Keeper aller Zeiten und war ein Grund dafür, dass ich überhaupt Torwart geworden bin“, sagt er über den spanischen Welt- und Europameister, der lange Jahre das Tor von Real Madrid hütete. Gut also für den SV Hummetroth, der so am Mittwoch wieder auf seine neue Nummer eins bauen kann.





