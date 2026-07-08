Ein besonderes Wiedersehen am Bresserberg

Kleve im Fokus. – Foto: Arno Wirths

Es war ein Abend der Erinnerungen im Stadion des 1. FC Kleve. Spieler, Trainer und Betreuer der früheren zweiten Mannschaft des Klubs trafen sich am Bresserberg, um noch einmal auf eine Zeit zurückzublicken, die für viele bis heute eine besondere Bedeutung hat. Es war ein Wiedersehen des Teams aus den Jahren 2000 bis 2005 - verbunden mit einem Testspiel gegen die heutige zweite Mannschaft des Vereins. 6:6 ging die Partie aus.

Bezirksliga-Meister im Jahr 2002

Organisiert hatte das Treffen Ex-Betreuer Fred Krusch. Für ihn war es eine Herzensangelegenheit. „Wir hatten eine tolle Zeit“, sagt er mit Blick auf die Mannschaft, die kurz nach der Fusion im Jahr 2000 aus den beiden Vereinen VfB Lohengrin 03 Kleve und SC Kleve 63 entstanden war. In Kevelaer wurde das Team 2002 Bezirksliga-Meister. Anschließend behauptete sich die zweite Mannschaft des 1. FC Kleve in der Landesliga. „Viele sagen: Diese Fußballerzeit war die schönste, das Miteinander war großartig“, sagt Krusch.

Kilkens ist offen für eine neue Herausforderung

Die Ex-Kollegen erinnerten auch an den früheren Spieler Marco van de Sand, der im Frühjahr dieses Jahres viel zu früh verstorben ist. Trainer des Teams war damals Jan Kilkens. Der Niederländer, dessen letztes Engagement bei Viktoria Goch Ende 2019 endete, war beim Revival-Treffen ebenfalls mit von der Partie. Er sei für einen neuen Klub durchaus verfügbar, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion.