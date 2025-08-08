Ein besonderes Testspiel: SSC Weißenfels empfängt Regionalligisten

Während die Weißenfelser am kommenden Wochenende im Landespokal zu Gast beim FC Grün-Weiß Piesteritz in die neue Saison starten, haben die Chemiker den Auftakt in der Regionalliga verpatzt. Gegen die aufgestiegene U23 des 1. FC Magdeburg setzte es eine 0:2-Niederlage, beim Greifswalder FC unterlagen die Leipziger mit 0:3. Nun soll im Test noch einmal nachjustiert werden.

Einst standen sich die Teams aus Weißenfels und von Chemie Leipzig sogar im Duell um Punkte gegenüber. In der zweitklassigen DDR-Liga kam es in der Saison 1978/79 zu den letzten Punktspiel-Begegnungen. Damals verfolgten 7000 Fans einen 2:0-Auswärtssieg der Chemniker in Weißenfels. So viele Zuschauer werden es am Freitagabend nicht werden - dennoch freut sich der Verbandsligist auf eine große Kulisse für dieses besondere Testspiel.

