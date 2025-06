Ein besonderes Spiel gegen Top-Klub aus der 3. Liga

Am Samstag, 28. Juni 2025, empfängt unsere SpVgg Finsterwalde auf dem Einheitsportplatz den Drittligisten FC Energie Cottbus zu einem mit Spannung erwarteten Testspiel. Anstoß ist um 15 Uhr.

Die 1. Männermannschaft der SpVgg – aktuell in der Kreisoberliga Südbrandenburg aktiv – trifft dabei auf einen Drittligisten, der in einer furiosen Saison für riesengroße Begeisterung weit über die Grenzen der Lausitz hinaus gesorgt hat. Dass ein Verein dieses Kalibers erneut in der Sängerstadt aufläuft, bringt schon seit Wochen viel Vorfreude, aber auch einige Fragen zu dem Stadionerlebnis mit sich.

500 Plätze auf der Nordwand – Stadiongefühl garantiert