Ein besonderes Highlight für Sparta Bilk

Zugegeben: Mit dem Oberligisten aus Hilden erwischte Bilk zwar nicht eines der ganz großen Lose im Topf. Doch attraktiv ist der Vergleich mit dem nunmehr seit mehreren Jahren zur erweiterten Oberliga-Spitze zählenden Nachbarn allemal. Zumal Sparta und der VfB inzwischen auch ein spezielles Verhältnis pflegen. Denn die Elf von der Fährstraße kann getrost als kleine „Hildener Filiale“ bezeichnet werden.

In den letzten beiden Sommertransferperioden fanden acht Kicker aus Hilden den direkten Weg nach Bilk. Alleine in diesem Sommer zog Spartas Sportlicher Leiter Marcel Krüger ein VfB-Quintett an Land. Klar, dass da in den letzten Tagen die Drähte zwischen beiden Vereinen glühten. Schließlich galt es für Krüger, bis zum Anpfiff noch schnell die Spielberechtigung für Gianluca De Meo und Tim Luis Tiefenthal zu erwirken. Bei Paul Hoffmeister und Moritz Holz waren „Verhandlungen“ nicht nötig. Beide wechselten ablösefrei. Bleibt noch Hendrik Schnittert.

Schlüsselspieler muss passen

Für den Mittelfeldspieler fällt das Wiedersehen mit dem Ex-Klub aus. Stattdessen muss bei Schnittert, der sich im Rahmen des Vorbereitungsturniers bei Schwarz-Weiß 06 am vergangenen Wochenende am Knie verletzte, eine MRT-Untersuchung Aufschluss über die Ausfalldauer geben.

Der 27-Jährige ist nicht der einzige für die Startelf vorgesehene Kicker aufseiten von Sparta, der den Pflichtspielstart verpassen wird. Auch Ex-Profi Alon Abelski wird aus privaten Gründen fehlen. „Das ist schade. Denn mit voller Kapelle wären wir glaube ich schon in der Lage, den VfB Hilden an einem guten Tag zumindest ärgern zu können“, sagt Marcel Krüger. So bleibt Sparta am Sonntag vor eigenem Publikum nur die Rolle eines klaren Außenseiters, der allerdings nicht völlig chancenlos in das Spiel geht.

Bilk hofft auf Überraschung

Mit dem Sieg beim Vorbereitungsturnier von Schwarz-Weiß 06 – im Finale wurde dort der Ligarivale CfR Links mit 6:3 nach Elfmeterschießen bezwungen – sammelte die Elf des aktuell noch im Urlaub weilenden Trainers Jörn Heimann am vergangenen Wochenende noch einmal Selbstvertrauen. Und an Motivation dürfte es gerade den zahlreichen Ex-Hildenern im Aufgebot ohnehin nicht mangeln. Zu guter Letzt wäre da auch noch der gerade im Pokal nicht zu unterschätzende Überraschungseffekt. Für einen solchen Moment könnte beispielsweise Marcel Kachnowski sorgen. Im Schatten der namhafteren Zugänge wie Gianluca De Meo oder Paul Hoffmeister lief der vom Bezirksligisten SC Reusrath gekommene Mittelfeldmann zu Beginn zunächst etwas unter dem Radar. Doch dem 21-Jährigen gelang es im Rahmen der Vorbereitung schnell in den Vordergrund zu treten. „Er ist ein super Junge, der bislang einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat“, schwärmt Krüger von seiner Neuverpflichtung, die sich sogar Hoffnung auf ein Startelfmandat machen darf.

Ob das auch für Roman Nahimi gilt, ist offen. „Er hat sich im Urlaub aber mit Läufen fit gehalten“, sagt Krüger über den 37-Jährigen, der am Samstag wieder heimischen Boden betritt, um am Sonntag beim ersten Saisonhöhepunkt dabei zu sein.

Die Erstrundenspiele der Düsseldorfer Teams

Sparta hatte sich in der vergangenen Saison erneut für das Kreispokalfinale qualifiziert. Dort unterlag die Heimann-Elf am Ende der SG Unterrath mit 1:3. Insgesamt vier Mannschaften aus Düsseldorf sind in diesem Jahr im Niederrheinpokal dabei. TuRU Düsseldorf muss zum Landesligisten ESC Rellinghausen. Spartas Liga-Konkurrent TV Kalkum-Wittlaer trifft zuhause auf den Cronenberger SC.

Kreispokalsieger Unterrath hat eines der größtmöglichen Lose bekommen: Der Landesligist trifft zuhause auf den Regionalliga-Aufsteiger SSVg Velbert. Aufgrund des Terminplans in der vierthöchsten deutschen Spielklasse findet die Partie erst am 20. August statt. Für Unterraths neuen Stürmer Shunya Hashimoto ist es gar ein Wiedersehen mit seinem ehemaligen Arbeitgeber: In der Saison 2019/20 absolvierte der Japaner 21 Oberliga-Spiele für die Velberter und kam dabei auf fünf Tore.