„Ein besonderer Verein“ ‒ Deisenhofen überrascht Urgesteine mit Abschiedsspiel

Der FC Deisenhofen überrascht im Zuge des Testspiels gegen Unterhaching seine Urgesteine Vodermeier und Maxi Mayer mit einem Abschiedsspiel.

Es war ein echter Überraschungscoup: Wochenlang wurde beim FC Deisenhofen das Abschiedsspiel für Kapitän Michael Vodermeier (35) und Vereins-Urgestein Maximilian Mayer (36) vorbereitet, die beide ihre aktive Laufbahn im Herrenbereich beendet haben. Die Geehrten sollten vor dem Anstoß am vergangenen Samstag, unmittelbar nach dem Test der Bayernliga-Elf gegen die SpVgg Unterhaching, aber nichts erfahren. Im Fall von Vodermeier, der nun als Finanzvorstand in die FCD-Führungscrew wechselt, hat das fast zu gut funktioniert, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung verrät.

Ist die Überraschung gelungen?Ich habe gar nichts mitbekommen. Aber ich habe mich sehr gefreut.Sie wollten allerdings gar nicht kommen, weil Sie sich nicht wohlgefühlt haben.Ich hatte tatsächlich in die Vorstandsgruppe geschrieben, dass ich mich ein bisschen krank fühle und nicht kommen werde. Aber Simsen (FCD-Manager Thomas Werth - d. Red.) meinte, dass ich unbedingt vorbeischauen muss, weil es ein paar Dinge zu besprechen gibt. Ich habe daraufhin zu meiner Frau gesagt: Jetzt spiele ich nicht mehr Fußball und muss trotzdem hin, wenn ich krank bin. Dann hat sie mich auch noch überredet. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es war ein superschöner Tag.Hatten Sie überhaupt Sportsachen dabei?Die hat meine Frau schön unten im Kinderwagen meines Sohnes versteckt. Ich hab wirklich nichts mitgekriegt. Allerdings habe ich mich schon ein bisschen gewundert, als ich gesehen habe, dass Enrico Caruso aus Stuttgart und Mats Neumann aus Hamburg zu einem Testspiel der Ersten kommen.Die beiden hatten unter Ihren früheren Mitspielern die längste Anreise. Gab es sonst noch besondere Überraschungen?Luca Tschaidse hatte ich lange nicht gesehen, Tobias Muggesser ist mein Trauzeuge und ich seiner, Tom Schwarzbauer zu sehen, ist immer schön.Das Spiel hat Ihr Team gegen das des ebenfalls verabschiedeten Maxi Mayer dann 6:7 verloren.Bei mir waren einige aus der aktuellen Ersten drin, die haben mich im Stich gelassen, aber sie waren wahrscheinlich noch müde vom Testspiel. Die Routine im anderen Team hat vielleicht auch eine Rolle gespielt, da waren alle vier Mayer-Brüder dabei oder auch Roman Tyce und Andi Staufner.Sind Sie eigentlich ein echter Deisenhofner?Ursprünglich bin ich aus Unterhaching. Zum Studium bin ich nach München gezogen. Jetzt wohne ich fünf Minuten zu Fuß vom Platz entfernt.Wie kamen Sie zum FCD?Ich war in der A-Jugend der SpVgg Unterhaching und bin über Markus Mayer, mit dem ich in der Jugend zusammengespielt habe, mit dem FC Deisenhofen in Kontakt gekommen, habe ein Gespräch mit Franz Perneker (damaliger Manager - d. Red.) geführt. Sie dachten wahrscheinlich, sie bekommen einen ganz guten Stürmer.Sie wurden aber bald zum Linksverteidiger. Wie kam es dazu?Das war aus der Not geboren, weil ich der letzte Linksfüßler im Kader war, also hat mich der damalige Trainer Mike Probst als linken Verteidiger aufgestellt. Und ich habe es nicht ganz verkehrt gemacht. So bin ich da geblieben. Ich war jung und wollte spielen, egal, auf welcher Position.Was war Ihr größter Erfolg?Der Bayernligaaufstieg. Das war definitiv ein besonderer Moment für den ganzen Verein. Es war überfällig und wir haben das im Nachhinein auch bestätigt. Das war schon sehr cool.Jetzt werden Sie FCD-Finanzchef. Bringen Sie da berufliche Kompetenzen ein?Ich habe BWL studiert und arbeite mittlerweile als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in einer Kanzlei in München. Unser Vorstand Martin Schmid ist deshalb auf mich zugekommen.Die Bindung zum Verein ist nicht nur bei Ihnen stark ausgeprägt. Was macht den FC Deisenhofen aus?Das ist auf jeden Fall ein besonderer Verein. Der Vorstand und die Trainer leben die Werte vor, das ist ein ganz eingeschworener Haufen, das fängt schon bei den Kindern an. Und der Deisenhofner Weg macht sich auch sportlich bezahlt.Haben Sie Ziele als Finanzvorstand?Ich gehe die Aufgabe mit großem Respekt an, weil die Finanzarbeit für einen Gesamtverein schon eine ganz schöne Verantwortung mit sich bringt. Wir sollten versuchen, die Struktur dem sportlichen Erfolg anzupassen, sodass wir mittelfristig über die Regionalliga nachdenken können, wenn die sportlichen Ergebnisse dann noch stimmen.