Ein Berliner Talent für das Mittelfeld des Regionalligisten

– Foto: FSV 63 Luckenwalde

Die Kaderplanungen beim FSV 63 Luckenwalde für die Regionalliga-Saison 2026/2027 laufen weiter auf Hochtouren. Mit Muhammed Ali Zekiroglu wechselt ein junger, spielstarker Mittelfeldakteur in das „Seele“. Trotz seines jungen Alters von 19 Jahren bringt der gebürtige Berliner bereits reichlich Erfahrung aus dem Herrenbereich mit und soll das Offensivspiel der Luckenwalder in der kommenden Spielzeit beleben.

Der sportliche Werdegang des Neuzugangs ist von einer schnellen Entwicklung geprägt. Bereits als U19-Akteur gelang dem Mittelfeldspieler beim FC Viktoria 1889 der direkte Sprung in den Herrenbereich. Zuletzt stand er beim SV Lichtenberg 47 unter Vertrag. In der vergangenen Oberliga-Saison stellte er seine Qualitäten bei 29 Einsätzen unter Beweis, in denen ihm vier Tore und drei Torvorlagen gelangen. Nun folgt der nächste Karriereschritt in die Regionalliga Nordost.

Vielseitigkeit und Tatendrang für das „Seele“

Die Verantwortlichen gewinnen einen Akteur, der dem Luckenwalder Spiel neue Impulse verleihen kann. Mit läuferischer Kraft, einer sauberen technischen Veranlagung, Kreativität und ausgeprägtem Offensivdrang bringt der Neuzugang viele Facetten mit, um sich im Mittelfeld zu behaupten. Dass der Wechsel im Sinne des Spielers reibungslos und einvernehmlich mit den Verantwortlichen aus Lichtenberg abgewickelt werden konnte, unterstreicht das gute Verhältnis der beteiligten Vereine.

Die sportliche Leitung zur Neuverpflichtung

In der Pressemitteilung des Vereins äußert sich Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport, wie folgt zu dem Transfer: „Spätestens der Wechsel im vergangenen Winter zu einem Top-Team der Oberliga hat gezeigt, dass Momo seinen nächsten Schritt machen möchte. Er bringt als Mittelfeldspieler viele Facetten mit: läuferische Power, saubere Technik, Kreativität und Offensivdrang. Momo ist ein weiterer Neuzugang, der in jungen Jahren schon Spielzeit im Herrenbereich auf dem Konto hat. Ein Dank geht an unsere Freunde aus Lichtenberg für einen reibungslosen Ablauf im Sinne des Spielers.“